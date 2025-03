Il Tea con l’autore ospita, a metà della sua programmazione 2025, l‘attesissimo e amatissimo scrittore genovese Bruno Morchio con il suo intrigante e originale noir “La badante e il professore” (Mondadori); l’appuntamento è per il prossimo 27 marzo, sempre alle 16:30, nella Sala Piccola del Centro Sociale Incontro.

Dopo la laurea in Lettere moderne nel 1979 con Edoardo Sanguineti con una tesi su La cognizione del dolore di Gadda’, Morchio s’iscrive a Psicologia a Padova e dal 1988 opera come psicologo in un consultorio familiare pubblico e nel maggio 2018 cessa l’attività per dedicarsi esclusivamente alla scrittura.

Vincitore del premio Scerbanenco nel 2023 con ‘La fine è ignota’ per Nero Rizzoli, esordisce ora nel Giallo Mondadori con un mistery che, come nel suo stile, mescola tensione e humour per mostrare gli scheletri nell’armadio della nostra società perbenista.

‘La badante e il professore’ è ambientato in un piccolo paese dove lo sport preferito è spesso il pettegolezzo: ecco perché, appena inizia a circolare la notizia che il vecchio professor Canepa è stato ucciso in casa propria (arma del delitto, un busto di Leopardi), si concentrano in fretta su Natalia, la badante ucraina che da un anno se ne prendeva cura. Natalia è troppo giovane, troppo misteriosa, troppo seducente per non far sciogliere le malelingue. Le sente suo malgrado anche Filippo, dodici anni, qualche problema in italiano e gli ormoni impazziti, che con le ripetizioni del professore cercava di riparare i primi, e in presenza di Natalia sente accendersi i secondi. Filippo non vuole credere che Natalia sia un’assassina, ma l’unico modo per convincerne i compaesani è dimostrarlo…

La 14^ edizione de Il tea con l’autore si svolge grazie all’importante patrocinio e contributo dell’amministrazione comunale; all’organizzazione del Centro Sociale Incontro, nella figura della sua Presidente, Rosanna Brun e della responsabile alla cultura Anna Maria Cortenova e ai volontari; alla collaborazione della Biblioteca Comunale ‘Alfea Possavino Delucis’, con l’infaticabile bibliotecaria e ‘mescitrice’ di tea, Cinzia Dotti; della libreria Libri al Mare di Antonio Avignone; della giornalista e scrittrice Viviana Spada, curatrice e presentatrice della rassegna e, infine, di Mhotels di Diano Marina per la cortese ospitalità offerta agli autori.

Tutti gli incontri si terranno di giovedì alle 16:30, eccetto il 23 aprile 2025, mercoledì

