In occasione della Giornata Mondiale delle Foreste, i Carabinieri Forestali delle due province hanno organizzato incontri con le scuole e partecipato a eventi di sensibilizzazione sulla tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo. Le iniziative hanno coinvolto studenti, cittadini e istituzioni in attività mirate a rafforzare la consapevolezza sull’importanza delle foreste per l’ambiente e la biodiversità.

Ad Acqui terme, il locale Nucleo Forestale, insieme a quello di Stazzano, ha partecipato a un ambizioso progetto organizzato da Amag per la sensibilizzazione su foreste e risorse idriche.

A Gavi e Ovada, nei giorni scorsi, i Forestali hanno incontrato studenti di scuole elementari e medie coinvolgendoli in simpatiche attività interattive. Altri incontri nell’astigiano sono previsti nella prossima settimana.

L’educazione ai temi ambientali è una delle attività svolte dai carabinieri Forestali, a cui, nonostante i molti impegni istituzionali, non si vuole assolutamente rinunciare, considerate le molte richieste di intervento che pervengono dagli istituti scolastici.

Dall’anno scorso a oggi, i Forestali hanno avuto la fortuna di incontrare ben 1500 studenti, dai più piccoli delle scuole primarie fino a quelli delle secondarie.