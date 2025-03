E’ stata rinnovata anche per quest’anno (lo è ormai da 14 anni) la convenzione fra Comune di Tortona e Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona che vede quest’ultima stanziare ingenti fondi per la manutenzione del parco del Castello che, nell’ambito della propria attività istituzionale a favore di enti e cittadini, si è fatta carico di contribuire alla manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e degli alberi del Parco.

Interventi che hanno permesso di disporre del Parco del Castello in ottime condizioni di manutenzione compresa l’area dell’ex colonia solare (Parco Robinson).

Lo schema di convenzione approvato con il Comune proprietario dell’area pubblica, prevede l’esecuzione di vari interventi di ordinaria manutenzione, quali:

N. 7 interventi di sfalcio dell’erba nelle aree adibite a gioco e passeggio;

N. 7 interventi di sfalcio erba nelle scarpate;

N. 7 tagli nei fossati e pulizia sentieri;

potatura siepi, arbusti e cespugli quando necessita;

concimazione aree verdi;

raccolta foglie quando necessita per tutto l’anno

rimozione rami secchi e messa in sicurezza degli alberi ammalorati;

N. 3 tagli erba e pulizia nell’area denominata “Parco Robinson”;

pulizia periodica di tutti i sentieri (pavimentati o sterrati) e delle aree di sosta;

pulizia delle scarpate verso Viale Milite Ignoto e Viale Vittorio Veneto con rimozione della ramaglia a

terra, asportazione di essenze arboree secche o in cattive condizioni fitosanitarie;

terra, asportazione di essenze arboree secche o in cattive condizioni fitosanitarie; gestione del roseto posto a corona della Torre;

Bosco del Lavello parte alta, come meglio specificato nella planimetria allegata;

Pulizia periodica scalinata denominata “San Domenico” (da Viale Milite Ignoto a Parcheggio Lavello).