Alessandria – Un centinaio di studenti delle classi quinte del plesso “Ferrero” si sono riuniti con le loro insegnanti presso l’aula magna per incontrare i Carabinieri della Stazione di Alessandria Cristo.

Il progetto “Cultura della Legalità”, portato avanti da anni dall’Arma dei Carabinieri in concerto con gli Istituti Scolastici, ha dato l’opportunità agli alunni di affrontare temi di educazione civica importantissimi nella loro formazione, fino ad arrivare ai problemi del bullismo, del razzismo e dell’uso e abuso di alcool e sostanze stupefacenti, passando per l’educazione stradale che un giorno si troveranno a vivere in prima persona.

L’incontro, che ha visto la viva partecipazione dei ragazzi, con domande e curiosità, ha offerto l’occasione di conoscere meglio la piaga del bullismo, sempre più alla ribalta delle cronache, con l’opportunità di riflettere sui comportamenti da adottare o evitare soprattutto in ambito scolastico. L’attenzione è stata portata anche sull’uso consapevole dei social-network e sulla diffusione delle immagini sul web.

Immancabile la curiosità dei ragazzi sulla vita del Carabiniere, dall’arruolamento al servizio di tutti i giorni, oltre alle implicazioni nella vita privata del peso della divisa, per le responsabilità che porta con sé.