L’EurILCA Europa Cup fa tappa ad Imperia: l’impegno della Guardia Costiera per la sicurezza di manifestazione internazionale.

La vela imperiese accoglie in questi giorni le regate della terza prova dell’EurILCA Europa Cup 2025, riservata alle unità appartenenti alle classi ILCA 4, 6 e 7: si tratta dell’unico appuntamento italiano sui dodici programmati dalla federazione nonché della più grande manifestazione del genere che si sia mai svolta nelle acque del capoluogo della Riviera dei Fiori. Un evento di rilevanza internazionale che vede la partecipazione di oltre 550 atleti provenienti da 23 diversi Paesi, confermando Imperia come una meta di riferimento per la vela mondiale.

Le regate, in programma dal 13 al 16 marzo 2025, si svolgeranno nel suggestivo scenario del golfo di Imperia, dove le condizioni meteo-marine offrono venti variabili da levante a ponente, consentendo lo svolgimento delle prove per l’intera giornata. La cerimonia di apertura si è tenuta il 12 marzo, sancendo l’inizio di una competizione che non è solo un appuntamento sportivo, ma anche un’occasione di incontro tra atleti di diverse nazionalità, rafforzando lo spirito di confronto e amicizia tra giovani velisti di tutto il mondo.

L’organizzazione dell’evento è affidata allo Yacht Club Imperia, in collaborazione con il Porto Maurizio Yacht Club e il Circolo Nautico Andora, con il supporto delle istituzioni locali e della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Imperia. L’ampia partecipazione internazionale e l’importanza della manifestazione impongono un’intensa attività di coordinamento e sicurezza in mare, garantita grazie all’impegno sinergico degli organizzatori e dell’Autorità Marittima.

Per assicurare il regolare svolgimento delle regate, le motovedette della Guardia Costiera di Imperia intensificheranno le attività di pattugliamento, monitorando l’area di gara e prestando assistenza agli equipaggi in caso di necessità. La Sala Operativa della Guardia Costiera sarà in costante contatto con gli organizzatori e con i mezzi nautici in assistenza, fornendo ogni supporto utile alla manifestazione.

L’impegno e l’entusiasmo delle donne e degli uomini del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, che nel prossimo mese di luglio festeggerà i primi 160 anni della propria storia, assicura ogni giorno la sicurezza in mare per diportisti, professionisti del settore nautico e sportivi.

Per maggiori dettagli sulle disposizioni ed i divieti in vigore in mare durante la manifestazione, consulta l’Ordinanza nr. 5/2025 della Capitaneria di porto di Imperia sul sito web istituzionale:

https://www.guardiacostiera.gov.it/imperia/Documents/Ordinanza%20n.%205.2025%20di%20Compamare%20Imperia.pdf