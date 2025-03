Sabato 29 marzo 2025 potrete partecipare a due diversi appuntamenti presso l’Osservatorio Astronomico Naturalistico di Casasco. Alle 10:30 assisteremo (meteo permettendo) ad una eclisse parziale di Sole, mentre alle 21:00 si terrà la conferenza “Marte sotto i riflettori: un Incontro ravvicinato con il Pianeta Rosso”.

Marte sarà infatti il protagonista del cielo di marzo 2025, grazie alla sua opposizione, che lo porterà a essere più luminoso e visibile che mai. Questo evento astronomico rappresenta un’occasione unica per osservare il Pianeta Rosso da vicino. La conferenza è pensata per chi si avvicina all’astronomia, senza necessità di esperienze pregresse. Esploreremo quindi insieme la bellezza di Marte, le sue caratteristiche principali, la storia delle missioni spaziali e come poterlo osservare nel miglior modo possibile. Un’opportunità per scoprire i segreti di un pianeta affascinante e lontano, ma più vicino che mai al nostro cielo.

Per iscriversi a questi appuntamenti occorre registrarsi sulla pagina https://www.astroambiente.org/eventi e scegliere l’evento.

La partecipazione è gratuita per tutti i soci. Per richiedere l’iscrizione all’Associazione bisogna compilare questo modulo