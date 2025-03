Deliberato un atto di indirizzo per la riorganizzazione della partecipata Gestioni Municipali S.p.A. dettata dalla necessità di valutare una revisione della struttura societaria, in considerazione degli attuali servizi offerti, delle prospettive future e dell’equilibrio economico-finanziario della società.

La Giunta ha preso in esame il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016) e il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 201/2022), con la volontà di aggiornare il modello gestionale e migliorare l’efficienza dei servizi offerti alla cittadinanza in vista della prossima assemblea societaria in cui si delibererà l’approvazione di bilancio e con la quale si concluderà il lavoro di Domenico Surace come Amministratore unico.

Nei prossimi mesi, il Responsabile del Servizio Finanziario presenterà le prime proposte operative per la riorganizzazione della società, che saranno poi oggetto di discussione e valutazione da parte dell’Amministrazione comunale.

“Anche in questa delicata fase non posso che rinnovare l’impegno del Comune e della GM nella direzione di un’azione condivisa e ponderata, che tenga conto delle esigenze della cittadinanza e delle prospettive di crescita della società” ha dichiarato il Sindaco Cristiano Za Garibaldi. “A partire da maggio ci sarà un nuovo Amministratore unico che dovrà traghettare la società in un nuovo assetto gestionale e amministrativo, ancora più efficiente, con l’obiettivo di ottimizzare la qualità dei servizi a vantaggio dei cittadini e del territorio. Tra le varie opzioni individuate in questi mesi, ho identificato nella persona del dott. Antonino Germanotta la miglior professionalità disponibile sul territorio, in grado di garantire la continuità e il valore aggiunto necessari alla trasformazione gestionale della società e di continuare l’ottimo lavoro di Domenico Surace che non smetteremo mai di ringraziare per aver portato la GM a brillanti risultati mai raggiunti prima”.