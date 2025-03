Venerdì 28 marzo, a partire dalle ore 20.00, nell’ambito del “Marzo Donna” 2025 promosso dalla Consulta Comunale Pari Opportunità e dal Comune di Alessandria, La Voce della Luna – Associazione di cultura cinematografica e umanistica, in collaborazione con il Cinefestival Immersi nelle storie, la FICC – Federazione Italiana dei Circoli del Cinema e il Museo Etnografico “C’era una volta”, propone la serata dal titolo “Donne e lavoro, lo sguardo del cinema”, con la proiezione del film “Full Time – Al cento per cento” di Éric Gravel (2021), vincitore nella sezione Orizzonti a Venezia del premio per la miglior regia e la miglior interpretazione femminile (a Laure Calamy).

L’incontro intende portare all’attenzione del pubblico la quotidiana lotta delle donne per conciliare le necessità familiari e quelle lavorative, il più delle volte non adeguatamente supportata dagli strumenti sociali. La storia di Julie, che combatte da sola per crescere i suoi due figli in campagna e mantenere il proprio lavoro in un hotel di lusso parigino, in una frenetica corsa contro il tempo, si trasforma in emblema di una condizione del femminile: come afferma Alessandra De Luca su “Avvenire” – «acrobata in bilico sui minuti contati, Julie si batte contro un’alienazione che inghiotte lei e tante altre donne nella sua condizione, e il suo percorso a ostacoli diventa simbolo di un conflitto sociale destinato a sfociare in un dramma umano».

La visione del film sarà introdotta da una tavola rotonda sul tema de “Le donne e il lavoro”, con interventi di Roberta Cazzulo, Enza Palermo, Mimma Caligaris, Barbara Rossi, Maria Del Frate, Roberta Soverino.

Le relatrici: Roberta Cazzulo, Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Alessandria; Enza Palermo, Direttrice Medico Legale della Struttura Complessa Risk Management dell’Asl To4 e Presidente della Consulta Pari Opportunità; Mimma Caligaris, giornalista e Vicepresidente della Consulta Pari Opportunità; Barbara Rossi, media e film educator, critica cinematografica e Segretaria della Consulta pari Opportunità; Maria Del Frate, docente di Diritto del lavoro dell’UPO (Università del Piemonte Orientale); Roberta Soverino, psicologa e psicoterapeuta.

Ingresso libero.

Luogo dell’incontro: Museo Etnografico “C’era una volta”, P.zza della Gambarina 1, Alessandria.

Info: lavoce.dellaluna@virgilio.it