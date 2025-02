Gentile Direttore Bottiroli,

mi hanno portato a conoscenza dell’articolo meglio specificato in oggetto che contiene informazioni non corrette e elementi di rendicontazione distorti, generanti un allarme sociale, al momento, del tutto ingiustificato.

Con la presente, quindi, formula istanza di rettifica a mezzo stampa (legge sulla stampa (l. 47/48), all’articolo 8), ed, al contempo, informo l’amministrazione comunale.

Dettaglio le singole imprecisioni:

1) La specie Canis lupus italicus è presente nel Tortonese e Tortona città sin dall’inizio degli anni 2000, anche nel parco castello, così come dimostrano i dati che allego del 2021 ( https://www.youtube.com/watch?v=BHYQ0yCioqk).

Occorre precisare che qualora vi siano interessi a fare informazione sulla specie le occasioni di incontro sono state più volte offerte alla cittadinanza , sia dall’amministrazione civica che da altri soggetti come il Lions Club organizzatore della serata informativa del 5/2 u.s. dove abbiamo mostrato i dati di presenza sul territorio aggiornati.

2) L’articolo riporta testualmente ” Le immagini riprendono prima il passaggio di un lupo di diverse dimensioni (forse una femmina incita) che passa tranquilla e quelle di un altro lupo (forse il maschio) che si ferma davanti al cancello della villa, guarda e poi si allontana, dirigendosi verso la città…

Si comunica che al momento, in questo periodo, è del tutto impossibile che venga osservata una femmina gravida, poiché ad oggi è in atto l’accoppiamento riproduttivo e il periodo gestazionale di specie dura 63 giorni.

Sessare una canide dalle immagini di una fotocamera di sorveglianza è impossibile, a meno che non esegua movimenti di orinazione che possono essere indicativi ma non esaustivi.

Sono altri i caratteri fenotipici che possono scorgersi dalle due immagini allegate, a partire dalla postura caudale.

Leggo infine, che oggicronaca è edito dall’associazione Gutenberg, sodalizio umbro che si occupa di “…diffusione della conoscenza della poesia e dei poeti…”.

Restiamo a disposizione e nell’occasione si formulano i migliori saluti.

Ugo de Cresi coordinatore rete zampe libere

Ringraziamo Ugo de Cresi per la precisazione perché ci consente di spiegare: si tratta infatti di una segnalazione di una lettrice. Nessuno afferma che i lupi a a Tortona non ci siano mai stati, anzi: l’articolo recita testualmente: “Stavolta, però, non si è trattato di un avvisamento in pieno giorno, ma per fortuna durante le ore notturne: è accaduto in via Valle, vicino a diverse ville e verso le tre di notte.” Questa frase succintamente dice che non si è trattato della prima volta che ci sono lupi. Anche perché nell’articolo non c’è scritto da nessuna parte che è la prima volta che si avvistano lupi nella zona.

Per quanto riguarda la femmina incinta nell’articolo c’è scritto chiaramente “Le immagini riprendono prima il passaggio di un lupo di diverse dimensioni (forse una femmina incita)” Messo tra parentesi con il dubitativo, quindi non è un’affermazione.

Poi per carità tutti possiamo sbagliare e quando capita il giornale e io che sono il Direttore Responsabile chiediamo scusa, ma in questo caso si è trattato di una segnalazione vera che abbiamo riportato.

Mi spiace, ma noi cerchiamo di fare un servizio alla città, riportando non solo comunicati stampa come fanno certi giornali ma anche articoli originali con notizie che non si trovano altrove, se ci sono state inesattezze, come sembra, comunque, questo secondo articolo sicuramente le sana e nel caso chiediamo venia.

Per quanto riguarda l’associazione editrice del giornale si tratta dell’Associazione ITALIANA Gutenberg, come scritto sulla home page che non c’entra nulla con l’Associazione Gutenberg dei poeti.

Il Direttore