La vicenda napoleonica nella zona del Novese, il complesso culturale di Marengo che alla vicenda napoleonica si richiama e con questa che è a suo fondamento, con la sua storia, le sue finalità e la sua valorizzazione anche tramite la raccolta firme come luogo del cuore del Fai sono stati i punti dell’intervento di Giulia Gallina e di Gianluca Guglielmero alla scuola primaria “Zucca” di Novi dove li hanno presentati ai bambini delle classi quarte e quinte.

Bambini che sono stati molto attenti alle informazioni date loro dai due giornalisti e che hanno cercato di rispondere alle domande loro poste in merito alla conoscenza della figura di Napoleone e del complesso culturale di Marengo.

Tratteggiata la figura di Napoleone e le vicende storiche che con lui hanno coinvolto la nostra zona, Giulia Gallina ha illustrato il complesso culturale di Marengo, le sue origini, alcuni degli eventi che vi si sono tenuti, anche la composizione della struttura e le questioni che lo legano all’ambiente come la presenza nel suo parco di alcune arnie per il miele delle api. Citando anche una iniziativa svoltasi al suo interno e che ha visto come protagonisti studenti degli istituti alberghieri della provincia di Alessandria chiamati a preparare un piatto storico, il pollo alla Marengo, risalente all’epoca napoleonica e rivisitato in chiave moderna.

Sono stati fatti quindi riferimenti a concorsi a carattere storico di poesia e narrativa, alla collaborazione in atto con la scuderia della Cairo Horses di Pozzolo, con i Rievocatori napoleonici e con il Motoclub Marengo.

Illustrati i vari punti i due giornalisti hanno fatto presente la necessità per il complesso culturale di Marengo di alcuni interventi di valorizzazione della struttura che si potrebbero attuare anche grazie alla raccolta firme per “i luoghi del Fai” che terminerà il 10 aprile. Citando fra i lavori quello sicuramente molto ambizioso del restauro della facciata o quello per la realizzazione di un progetto di museo multimediale.

Sulla iniziativa di far conoscere ai bambini della scuola primaria Zucca la vicenda storica di Napoleone rapportandola alla nostra zona e il complesso culturale di Marengo si è espresso positivamente l’assessore alla Cultura del Comune di Novi Stefano Moro. Questi ha affermato: “L’iniziativa di portare una lezione sul complesso monumentale napoleonico di Marengo ai bambini di quarta e quinta elementare della scuola Zucca di Novi Ligure è estremamente valida e formativa. Avvicinare i più giovani alla storia locale in modo diretto e coinvolgente è fondamentale per sviluppare in loro un senso di appartenenza al territorio e una maggiore consapevolezza del passato. Attraverso il racconto della battaglia di Marengo, possono comprendere non solo il contesto storico dell’epoca napoleonica, ma anche l’importanza strategica del luogo in un periodo cruciale della storia europea.”

In merito alla raccolta firme come luogo del cuore del Fai Stefano Moro ha definito l’iniziativa lodevole e importante. “Questo riconoscimento-ha detto l’assessore alla Cultura- potrebbe portare a una maggiore tutela e valorizzazione del sito, incentivando progetti culturali e turistici che permettano di far conoscere meglio il museo e il suo significato storico. In un’epoca in cui spesso i beni culturali rischiano di essere trascurati, un’azione del genere rappresenta un passo concreto per garantire la conservazione e la promozione del patrimonio locale.”

Stefano Moro ha concluso affermando: “Qualsiasi iniziativa da realizzare con il complesso culturale di Marengo sarà la benvenuta e se servirà aiuto per organizzare qualcosa a Novi saremo a disposizione:”