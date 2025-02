Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia hanno concluso l’ennesima operazione antidroga nel centro storico medievale, la quinta da inizio anno, al termine della quale è stato denunciato in stato di libertà un giovane cittadino italiano.

Quest’ultimo è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente tipo hashish; al termine della perquisizione personale e domiciliare, è stato rinvenuto materiale utile per il confezionamento dello stupefacente ed una bilancia di precisione, a conferma di una organizzata attività di spaccio posta in essere dal giovane.

Inoltre, nel giorno di San Valentino, nella zona della foce del fiume Roia, al termine di una breve indagine, gli investigatori del Commissariato di Ventimiglia hanno sorpreso un cittadino tunisino mentre cedeva della cocaina ad uno straniero di nazionalità marocchina.

In tale occasione gli Agenti del Commissariato hanno proceduto, di concerto con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia, ad attivare la procedura di espulsione dall’Italia, conclusasi con l’accompagnamento dello straniero presso il C.P.R. di Milano ed il suo successivo trasferimento nel paese di origine.

In considerazione degli ottimi risultati delle operazioni finora svolte, il Questore di Imperia, Andrea Lo Iacono, ha disposto il mantenimento di un alto profilo di attenzione e azione nelle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, sia nell’ambito dei servizi di controllo del territorio che di quelli investigativi.