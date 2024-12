La sicurezza è un valore fondamentale per la comunità, necessaria a garantire un ambiente sereno e protetto. Il crescente bisogno percepito dalla popolazione, soprattutto nelle aree più sensibili come il centro cittadino e i pressi della stazione ferroviaria, ha visto i Carabinieri intensificare le attività di controllo, attuando una strategia operativa che mira a rispondere in modo efficace alle legittime esigenze di tutela degli abitanti.

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri tortonesi hanno effettuato controlli straordinari, organizzando servizi mirati alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e la persona, focalizzati in particolare su danneggiamenti e furti in danno delle attività commerciali; eventi, questi ultimi, capaci di creare un senso di insicurezza fra imprenditori e clienti.

L’azione proattiva dei Carabinieri, volta a prevenire prima ancora che a reprimere, con l’intensificazione dei servizi di pattuglia nel centro storico e nel corso delle serate della movida, ha visto mobilitare un numero straordinario di uomini provenienti da vari Comandi che hanno proceduto al controllo di due locali pubblici, all’identificazione di oltre cinquanta persone a piedi e a bordo di veicoli, al deferimento e alla segnalazione a vario titolo di cinque persone per invasione di edifici pubblici, violazione alle norme sull’immigrazione, porto ingiustificato di armi, uso personale di stupefacenti e guida in stato di alterazione da droghe. Numerosi, inoltre, i conducenti sottoposti a controllo con l’etilometro. Azioni che non sono semplicemente operazioni di polizia, ma passi per la realizzazione di un contesto sociale più sicuro, che conta ben oltre i numeri e che genera quel sentimento di sicurezza infuso dalla presenza attiva dei Carabinieri, di per sé già deterrente.

La lotta alla criminalità e il lavoro dei Carabinieri richiedono competenza professionale ed empatia verso le problematiche della comunità, con la quale vengono periodicamente organizzati incontri per ascoltare preoccupazioni e suggerimenti. Il rapporto di fiducia è essenziale per una strategia di sicurezza efficace e la collaborazione è un elemento chiave attraverso cui creare un ambiente più rispettoso delle regole del vivere comune. Un impegno costante e coordinato per il rafforzamento della percezione di sicurezza.