Torna l’appuntamento con l’evento intitolato ‘Library Concert’, organizzato dal Comune di Serravalle negli spazi della Biblioteca comunale “Roberto Allegri” in centro città.

Come ben sanno le molte persone che da tempo oramai fanno sentire la loro presenza a questi appuntamenti, l’incontro viene dedicato ogni volta ad un personaggio della musica che ha lasciato una traccia assolutamente indelebile nel panorama musicale italiano e non.

Giovedi 12 Dicembre alle 17.00 (come di consueto, ormai) il direttore Marcus Risso incontrerà il giornalista Roberto Paravagna che ci ha abituati da tempo a queste incursioni nella vita e nelle storie di quei personaggi della musica che fanno un po’ parte di molti di noi, se è vero che da sempre li seguiamo, ascoltiamo le loro canzoni e qualcuno le canta anche sotto la doccia !

Questa volta, i protagonisti sono i veri numeri 1 della musica al mondo: i Beatles e siccome Roberto Paravagna è da sempre un Beatlesiano di stretta osservanza, come si direbbe, non potevano mancare i suoi idoli all’interno di questo evento che lo vede protagonista in una scenografia in mezzo agli scaffali pieni di libri della biblioteca.

Ogni anno a dicembre ricorre il purtroppo triste anniversario dell’uccisione di John Lennon, un fatto che avvenne l’8 dicembre del 1980 e che da allora viene ricordato – più o meno all’identica scadenza – in ogni parte del mondo con canzoni, eventi, immagini, servizi radio-televisivi, documentari e molto altro.

Perciò, il ‘Library Concert’ di giovedi 12 dicembre sarà dedicato a lui: un’occasione per riascoltare alcune canzoni dei Beatles reinterpretate in chiave più intimistica da Roberto, ma saranno canzoni appartenenti a John, scritte solo da lui, a dispetto della classica doppia firma ‘Lennon-McCartney’ alla quale ci hanno abituati.

Quali canzoni saranno cantate e suonate resta – come sempre nelle abitudini di chi le propone – un segreto ben mantenuto fino all’ultimo, suscettibile di cambiamenti improvvisi, ma è certo che verranno scelti brani che tutti conosciamo.

Un John controcorrente, un John intimistico, un John ribelle, ma anche un Lennon che si sforza di dare una possibilità alla pace (e Dio solo sa se in questo momento nel mondo ce ne sarebbe bisogno).

Per concludere, un suggerimento: ripassatevi la canzone di Natale…non si sa mai !!

‘Library Concert’ dedicato ai Beatles & John Lennon, in Biblioteca a Serravalle Scrivia, Giovedi 12 Dicembre, alle ore 17