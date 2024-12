Casale Monferrato, 25 novembre. Sabato 14 dicembre 2024 torna una delle più longeve tradizioni natalizie del territorio casalese: la Fiaccolata di Natale sul Po, un evento che si svolge fin dagli anni ’80 del secolo scorso.

Il ritrovo, per assistere al cimento di diversi coraggiosi che nuoteranno nelle fredde acque del Grande Fiume portando la stella cometa sul prato dell’imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci a Casale, è fissato per le 18.30.

A organizzare l’appuntamento, in cui ogni anno il ricavato viene devoluto a una diversa causa benefica, sono alcune associazioni di volontariato di Casale: la Croce Rossa, gli Alpini, gli Amici del Po, il Circolo Subacqueo e la Protezione Civile.

Oltre alla prova di coraggio dei nuotatori, la Fiaccolata sarà occasione anche per uno scambio di auguri dai volontari alla cittadinanza con vin brulè, cioccolata calda e panettone, ma pure con la presenza di Babbo Natale, che consegnerà regali a tutti i bambini. Allieteranno l’evento i canti natalizi del Gruppo Artisti Canori. Chiuderà la manifestazione un momento di raccoglimento, con la lettura della preghiera del sommozzatore.

Quest’anno gli organizzatori, per onorare la memoria di Fabio Mancini e Fabrizio Donna, sub scomparsi negli ultimi mesi, hanno deciso di devolvere l’incasso delle offerte ricevute all’associazione Vitas, che offre assistenza completa e gratuita a domicilio, in degenza e in ambulatorio alle persone affette da malattie inguaribili.

In caso di avverse condizioni meteorologiche l’evento sarà spostato a sabato 21 dicembre, con immutato programma.

Informazioni: info@amicidelpocasale.it; ufficiostampa@amicidelpocasale.it; www.amicidelpocasale.it