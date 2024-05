Camminava sul ciglio della strada a breve distanza dalla sua abitazione sulla ex statale 10 alla frazione San Giuliano, quando per cause ancora in corso di accertamento è stato investito e travolto da un furgone ed è deceduto in seguoto alle ferite riportate.

Si tratta di un uomo di 57 anni G.V. di Alessandria. Sul posto la Polizia stradale per i rilievi del caso.