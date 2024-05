Nei giorni scorsi la Giunta comunale di Novi Ligure ha approvato il Piao (Piano integrato di attività e organizzazione), documento di programmazione volto ad assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e che include, tra le altre cose, la pianificazione delle assunzioni e l’assetto organizzativo dell’Ente.

«Abbiamo lavorato a questa messa a punto negli ultimi mesi – spiegano il Sindaco Rocchino Muliere e l’Assessore al personale Gianfilippo Casanova – ed oggi, compatibilmente con le risorse disponibili e con il forte arretrato da recuperare, abbiamo impostato un’organizzazione che ci auguriamo possa dare più efficacia ed efficienza all’azione amministrativa e, di conseguenza, ai servizi rivolti a cittadini e imprese».

«Per effetto dei periodi di blocco delle assunzioni, ma anche di scelte organizzative – continua il Sindaco Muliere -, il personale del Comune di Novi si è fortemente ridimensionato negli ultimi anni. Una diminuzione significativa si è verificata nel 2020, con 18 uscite a fronte di sole 8 assunzioni, il che ha portato a 153 il totale dei dipendenti rispetto ai 163 di fine 2019. Con l’attuale Amministrazione – conclude Muliere – questa tendenza si sta invertendo e l’intenzione è di continuare su questa strada rafforzando gli uffici e i settori più operativi».

La nuova macrostruttura organizzativa definita dal Piao prevede quattro settori, presidiati da altrettanti dirigenti, e quattro figure di elevata qualificazione. «Si tratta – sottolinea l’Assessore Casanova – di una struttura più agile di quella sin qui in vigore e più orientata a perseguire gli obiettivi del Comune definiti in termini di “valore pubblico”. Il nuovo organigramma – conclude Casanova – è stato elaborato dopo un articolato confronto con la conferenza dei dirigenti ma soprattutto con i rappresentanti sindacali, nello spirito di uno stile di relazione che, per volontà dell’Amministrazione comunale, è andato ben al di là di quanto strettamente richiesto dalle leggi e dai contratti».

Al termine dell’apposita selezione pubblica, si è dato il via anche all’assunzione del quarto dirigente, individuato nel Dott. Marco Travasino, che avrà la responsabilità del personale, degli affari sociali, della cultura e turismo, del commercio, dello sport e della pubblica istruzione, funzioni confluite nel settore “amministrativo” nella nuova macrostruttura organizzativa definita dalla Giunta.

Oltre al nuovo dirigente, nel corso dell’anno sono previste le assunzioni di quattro unità nel settore Polizia Municipale, tre istruttori amministrativi-contabili e due cuochi per la mensa scolastica. Non appena si renderanno disponibili altre risorse, il piano potrà essere rivisto per una miglior copertura delle necessità.