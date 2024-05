Quando si pensa a un viaggio in montagna, vengono in mente la settimana bianca, il Capodanno o un weekend in inverno.

La montagna però è anche meta per le persone che amano la natura, il silenzio e le passeggiate e la stagione più adatta è sicuramente l’estate.

Secondo il report Enit, nell’estate 2023, il 17% degli italiani ha scelto la montagna per le vacanze. Si sta dunque assistendo a una nuova tendenza in termini di destinazioni per le vacanze estive.

Per organizzare un viaggio in montagna per l’estate 2024 si consiglia di tenere conto di alcune cose, perché questo tipo di viaggio richiede attenzioni diverse.

Ecco 7 cose da sapere prima di partire.

Dove andare

Può sembrare una domanda banale, ma se è la prima volta in montagna, bisogna scegliere la meta giusta. In Italia ci sono diverse zone in cui è possibile andare e ognuna ha delle peculiarità in merito a servizi, difficoltà dei percorsi eanche costi.

In estate i prezzi sono più bassi rispetto alla stagione invernale, ma il Trentino Alto Adige e la Valle D’Aosta sono comunque più costose rispetto alle zone più a sud come il Gran Sasso o i Monti Sibillini. Il consiglio è di informarsi online o presso i tour operator.



Dove alloggiare

In montagna a pranzo si sta sempre fuori e a cena si assaggiano i prodotti del luogo. Non è però così scontato che si abbia voglia di andare a cena fuori dopo le lunghe passeggiate. Il consiglio è di scegliere l’Hotel con la mezza pensione così si risolve il problema della cena. In alternativa c’è il residence che permette di cucinare quando si ha voglia o uscire per cena senza l’obbligo di stare in hotel.



Come gestire il meteo

In montagna, anche d’estate, il tempo cambia velocemente. Il consiglio è di vestirsi a strati, così da adattarsi e di portare dei cambi. Ad ogni modo si sconsiglia di andare tra la metà di agosto e gli inizi di settembre perché il tempo è più instabile.

Come organizzare il viaggio

Andare in montagna prevede una valigia più capiente perché l’abbigliamento è più pesante, anche se siamo in estate. Vista l’imprevedibilità del clima e le lunghe permanenze all’esterno è importante anche munirsi di materiale per primo soccorso e medicinali. Si consiglia di informarsi se in aereo sia meglio portare i medicinali in stiva o nel bagaglio a mano per evitare che vengano presi dalle autorità all’imbarco.

Cosa portare in montagna

Per una vacanza estiva in montagna la prima cosa a cui pensare è l’abbigliamento. Il consiglio è di selezionare con cura magliette, pantaloni e giacche, soprattutto per fronteggiare le escursioni termiche dalla valle alla cima.

Tra gli accessori sono indispensabili sicuramente la borraccia, dei calzini termici e delle lampade se si vogliono fare escursioni in notturna.



Come scegliere le scarpe

In montagna particolare attenzione va data alle scarpe, perché sono lo strumento principale che si utilizzerà. I piedi devono essere protetti e assicurare massima stabilità. Si consiglia di scegliere modelli pensati per le escursioni in montagna, con suola antiscivolo e in materiale resistente.





Cosa fare

L’attività principale in montagna d’estate sono le escursioni. Ci sono diversi siti dedicati ai percorsi e in loco ci si può anche iscrivere a percorsi con guide, ideali soprattutto per chi non è esperto. In alternativa ci sono le terme, i percorsi SPA e le gite in bicicletta.