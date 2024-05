SABATO 3 MAGGIO

Tortona: alle 16,30 presso la Biblioteca Civica di Tortona presentazione del libro: “Tortonesi di ieri, oggi e domani” col sindaco Federico Chiodi e l’autore Angelo Bottiroli. Un lavoro mai realizzato prima d’ora che comprende tutti coloro che hanno fatto qualcosa che entrerà nella storia di Tortona e dei suoi dintorni: non solo quelli del passato ma anche LE PERSONE VIVENTI conosciute in tutta Italia e nel mondo.

Tortona: Fiera e Festa di Santa Croce: dalle ore 15:30 alle 19, a Palazzo Guidobono, è prevista l’apertura straordinaria con visite guidate al MA-DE Museo Archeologico Dertona e alla rinnovata Pinacoteca Civica, per le vie del centro saranno installate le bancarelle della fiera, mentre in piazza Allende è già presente il luna park.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Molino dei Torti: Molino in fiore https://www.discoverderthona.it/molino-in-fiore/

DOMENICA 4 MAGGIO

Tortona: dalle 15 alle 19 aprono Casa Barabino nell’omonima via e la Gipsoteca “Luigi Aghemo” in via Calcinara

Tortona: Fiera e Festa di Santa Croce: dalle ore 15:30 alle 19, a Palazzo Guidobono, è prevista l’apertura straordinaria con visite guidate al MA-DE Museo Archeologico Dertona e alla rinnovata Pinacoteca Civica, per le vie del centro saranno installate le bancarelle della fiera, mentre in piazza Allende è già presente il luna park.

Tortona: dalle ore 10.30-12.30 e 15-19, in piazza Duomo, “Mettiamoci alla prova” educazione stradale in piazza per bambini e ragazzi realizzato a cura della Polizia Locale e della associazione Moto Club Valli Tortonesi, riservato ai minori da 6 a 11 anni.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it

Molino dei Torti: Molino in fiore https://www.discoverderthona.it/molino-in-fiore/