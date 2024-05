Un lavoro mai realizzato prima d’ora che comprende tutti coloro che hanno fatto qualcosa che entrerà nella storia di Tortona e dei suoi dintorni: non solo quelli del passato ma anche LE PERSONE VIVENTI conosciute in tutta Italia e nel mondo. La maggior parte non ha avuto il giusto riconoscimento che competeva loro e pur avendo fatto qualcosa di veramente straordinario non hanno avuto vie a loro intitolate, né strade, palazzi o monumenti. Non sono neppure citati sul sito del Comune o su altri siti e nei libri di storia, eppure hanno fatto molto, ma molto di più di tanti a cui sono state intitolate strade e luoghi.

E’ il contenuto del libro “Tortonesi di ieri, oggi e domani” realizzato dal Direttore di oggi cronaca e che verrà presentato domani, sabato 4 maggio alle 16,30 presso la Biblioteca Civica di Tortona con sottotitolo “500 persone che hanno lasciato traccia nella storia ultramillenaria di Tortona e dintorni.”£

A queste 500 persone se ne aggiungono altre 200 in gran parte scomparse che pur non avendo fatto qualcosa di straordinario sono state amate e apprezzate da tanti Tortonesi. E poi ci sono quei giovani che si sono messi in mostra ottenendo risultati straordinari.

Solo in questa occasione il volume verrà venduto col 25% di sconto sul prezzo di copertina