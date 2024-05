Bimbimbici è una manifestazione nazionale di FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, che vuole promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi.

Si svolgerà:

– il 5 maggio 2024 a Casale Monferrato

Location: Parco della Cittadella

Partenza: ore 14:30

– il 19 maggio 2024 ad Alessandria

Location: Piazza Santa Maria di Castello

Partenza: ore 10:00

La manifestazione si concretizzerà in una allegra pedalata in sicurezza lungo le vie cittadine ed è rivolta principalmente a bambini e ragazzi, ma è aperta a tutti i cittadini:

un’opportunità per pedalare insieme!

L’evento è una vera e propria occasione di festa. Il “popolo” di Bimbimbici è costituito dalle persone (grandi e piccini) che amano la bicicletta, la natura e desiderano vivere rispettando l’ambiente.