Multe a Diano Marina per i genitori degli under 14enni che andavano in monopattino e a chi impenna la moto



La polizia locale di Diano Marina – nell’ambito dei controlli sulla sicurezza urbana – ha avviato accertamenti mirati sulla conduzione di monopattini elettrici nelle aree urbane. Elevate sanzioni a carico dei genitori di alcuni minorenni che conducevano i monopattini elettrici in maniera difforme a quanto prescritto dalla normativa (questi veicoli possono essere condotti solo a partire dai 14 anni con l’uso obbligatorio del casco per i minorenni). Sanzioni anche per la conduzione dei veicoli nelle aree Ztl del centro storico. “La grande diffusione dei monopattini elettrici implica una presa di coscienza sulle regole di conduzione, che spesso vengono ignorate o sottovalutate nella loro importanza per la sicurezza stradale” spiega il Comandante della Polizia locale Gabriele Degl’Innocenti.

Nelle scorse settimane un 34enne della provincia di Imperia era stato rintracciato tramite l’uso delle sistema di videosorveglianza per avere percorso l’Aurelia impennando su una ruota sola alla guida del proprio motoveicolo, in peno giorno. Applicate sanzioni amministrative oltre al fermo del veicolo. Correlati