E’ pronto “Tortonesi di ieri, oggi e domani” il libro che comprende tutti coloro che hanno fatto qualcosa che entrerà nella storia di Tortona e dei suoi dintorni: non solo quelli del passato ma anche i viventi conosciuti in tutta Italia e nel mondo. La maggior parte non ha avuto il giusto riconoscimento che competeva loro e pur avendo fatto qualcosa di veramente straordinario non hanno avuto vie a loro intitolate, né strade, palazzi o monumenti. Non sono neppure citati sul sito del Comune o su altri siti: eppure hanno fatto molto, ma molto di più di tanti a cui sono state intitolate strade e luoghi.

Il libro che verrà presentato a Tortona in un incontro organizzato dal Comune sabato 4 maggio alle 16,30 presso la sala convegni della Biblioteca nell’ambito delle manifestazioni di Santa Croce, verrà dato in omaggio a tutte le scuole elementari, medie e superiori di Tortona e dintorni grazie alla Fondazione Casa di Risparmio di Alessandria. Sarà disponibile su Amazon, Mondadori, Feltrinelli, Libreria universitaria e su tutti gli stores su internet, in 600 librerie italiane su prenotazione e fisicamente presso le librerie di Tortona e dintorni.

E’ qualcosa che non è mai stato fatto prima nella zona perché quando si parla di personaggi famosi si intendono sempre quelli deceduti e mai quelli viventi che invece a buon diritto sono già entrati nella storia di Tortona e dintorni. Chi sono verrà svelato sabato 4 maggio come verrà svelato il nome del primo Tortonese illustre che a discapito di quanto si può pensare non è San Marziano, patrono di Tortona.

Nel libro di 194 pagine, completamente illustrato con 473 immagini vengono citate oltre 764 persone fra cui tutti i Sindaci dal Dopoguerra ad oggi, i vescovi dal 1833 ad oggi e quelle persone che pur non essendo personaggi illustri e non avendo fatto nulla di particolare sono entrate nel cuore della gente.

Delle 764 persone citate 30 sono nate fino all’anno 1299, 33 fra il 1300 e il 1400, 35 nel 1500, 17 nel 1600, 32 nel 1700, 152 nel 1800, 243 dal 1900 al 1950, 210 dal 1951 al 2000 e 12 nel terzo millennio.

SINOSSI

L’estro e l’inventiva, con quella scintilla che appare all’improvviso e spinge l’artista a ideare qualcosa di unico che prima non esisteva e adesso c’è perché lui l’ha creata e la sua opera diventa famosa. Un quadro, una statua, una composizione, un libro, una canzone, un’interpretazione o altro in grado di suscitare emozioni fra la gente.

Oppure l’applicazione e l’abnegazione che insieme alla perseveranza spingono lo sportivo ad andare oltre, a superare i propri limiti fino ad arrivare dove non avrebbe mai pensato e conquistare quel risultato che rendono famoso lui e il territorio in cui vive.

O ancora la generosità e il coraggio, che insieme allo spirito di sacrificio inducono il soldato a dare tutto sé stesso con interventi straordinari fino alla morte per un ideale o per gli altri, diventando l’eroe che salva la sua patria e la sua città.

Ma c’è anche l’uomo medio che fa del suo lavoro una passione, che ne impara i segreti, lo sviluppa e lo migliora e grazie alla sua intraprendenza riesce a raggiungere traguardi impensabili che fanno di lui qualcosa di unico.

Sono le caratteristiche di tantissimi esseri umani sparsi sul pianeta, dove anche grazie alla fortuna, riescono ad emergere e ritagliarsi un ruolo importante nella società in cui vivono. Soltanto alcuni di loro, però, vengono ricordati: gli altri (e sono la maggior parte) cadono nell’oblio e benché gli sforzi per emergere siano stati simili, i secondi vengono dimenticati: di loro non parla più nessuno e si perde traccia.

È ingiusto ma succede così in ogni parte del mondo, perché la Storia si focalizza soprattutto sui fatti e in misura molto minore su quelle persone meno importanti che, dei fatti, sono protagoniste.

Questo libro, nel suo piccolo, vorrebbe riequilibrare la situazione ricordando coloro che in varie epoche, in grandi o piccole proporzioni, con interventi eclatanti o meno, hanno contribuito a forgiare la storia ultramillenaria di Tortona e dei suoi dintorni che è fatta dalle persone anche quelle ancora viventi, ma spesso, tanti, pur facendo qualcosa di straordinario vengono dimenticati o non sono valorizzati come dovrebbero.

Questo libro nasce per non farli cadere nel oblio e per ricordare a tutti la storia ultramillenaria di Tortona e dei dintorni raccontata attraverso le persone.