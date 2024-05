Cristina Rava vive ad Albenga, sulla Riviera di Ponente, dove sono ambientati i suoi libri.

Dopo inconcludenti studi di medicina, ha lavorato nel settore dell’abbigliamento e successivamente in campagna, ma sempre con la scrittura come efficace salvagente per galleggiare nella vita.

Già autrice di due raccolte di racconti e di una memoria storica, tutte legate al territorio ligure, dal 2007 ha intrapreso la via del noir con alcuni romanzi pubblicati da Fratelli Frilli tra il 2006 e il 2012.

Per Garzanti ha pubblicato dal 2012 al 2017 e, dal 2021, per Rizzoli.

Nel 2024 le è stato assegnato il Premio Giorgio Scerbanenco per il Cinema per il suo libro ‘Il sale sulla ferita’.

Amatissima e attesissima dai suoi numerosi e attenti lettori, giovedì 2 maggio, alle 16:30, sarà ospite del Tea con l’autore, presso la Biblioteca Civica di San Bartolomeo al Mare con ‘Dalla parte del ragno’ (Nero Rizzoli).

Protagonista del romanzo è sempre Ardelia Spinola, medico legale, residente ad Albenga e ligure fin nei più profondi recessi dell’animo, amante del suo lavoro e che, sebbene non abbia un carattere facile, il rispetto e la considerazione che offre ai suoi morti ammazzati non ha paragoni al mondo.

Così come ama il suo riconquistato compagno, il piemontesissimo commissario in pensione e profiler Bartolomeo Rebaudengo, compagno di tante avventure inclusa quest’ultima, ambientata proprio ad Albenga in un’estate in cui persino il tempo atmosferico sembra accompagnare con i suoi capricci le malefatte degli umani.

Un noir intenso e coinvolgente che ha appassionato chi lo ha già letto e saprà farlo anche con chi lo leggerà!

La 13^ edizione della rassegna è realizzata grazie all’importante patrocinio e contributo dell’amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare; all’organizzazione del Centro Incontro e del suo Presidente, Matteo Lupi; alla collaborazione di Cinzia Dotti della Biblioteca Comunale ‘Alfea Possavino Delucis’; alla libreria Libri al Mare di Antonio Avignone e, infine, alla giornalista Viviana Spada, per i contatti con gli autori e la presentazione dei loro volumi.

Il prossimo incontro sarà giovedì 16 maggio, sempre alle 16:30, con Graziano Cetara, giornalista de Il Secolo XIX di Genova, che presenterà il suo interessante volume per Edizioni Minerva ‘Milena Sutter. Verità e misteri sul delitto del biondino della spider rossa.