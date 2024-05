Domenica 5 maggio si celebra la Giornata internazionale dell’ostetrica, appuntamento che pone al centro dell’attenzione il valore sociale e sanitario dell’ostetrica nel mondo, nonché il suo ruolo chiave nella tutela e nella promozione della salute della donna in tutto il suo ciclo vitale.

Il tema della Giornata Internazionale delle Ostetriche (IDM) 2024 è Ostetriche: una soluzione climatica vitale.

Il cambiamento climatico è la più grande sfida sanitaria del nostro tempo. Il nostro pianeta in via di riscaldamento è caratterizzato da più ondate di caldo, più inondazioni e più disastri naturali che hanno un impatto significativo sulla salute di donne e bambini. Mettere risorse e sforzi per affrontare la crisi climatica è una questione di estrema urgenza.

La Confederazione Internazionale delle Ostetriche (ICM) riconosce che le ostetriche rappresentano una soluzione vitale per adattare i sistemi sanitari ai cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di carbonio in generale.

Le ostetriche forniscono servizi sanitari sicuri e sostenibili dal punto di vista ambientale: la continuità dell’assistenza ostetrica porta a risultati ottimali e sicuri utilizzando meno risorse e contribuisce a garantire che le risorse, il tempo e le competenze dei medici siano più disponibili per le donne con esigenze assistenziali complesse.

Offrendo continuità delle cure nelle comunità, le ostetriche riducono la necessità di spostamenti evitabili verso le strutture sanitarie, riducendo così l’impronta di carbonio dell’assistenza sanitaria e garantendo al tempo stesso l’accessibilità.

La continuità delle cure ostetriche consente inoltre alle madri di raggiungere i propri obiettivi di allattamento al seno, il che significa che spesso le madri allatteranno più a lungo. L’allattamento al seno non richiede imballaggio o spedizione, non crea rifiuti e ha un’impronta idrica trascurabile. Aiutare le madri a raggiungere i propri obiettivi di allattamento al seno è positivo per la salute a breve e lungo termine dei bambini e delle madri, ed è una vittoria per il pianeta.

L’ASL AL in questa occasione intende valorizzare il ruolo dell’ostetrica come figura professionale centrale nella promozione della salute nelle azioni del Piano regionale e locale della prevenzione 2024, in particolare nei temi del Programma Primi 1000 giorni promozione della salute e sostegno alla genitorialità: ruolo dell’ambiente per la salute nei primi 1000 giorni; promozione della lettura precoce; sostegno dell’allattamento materno.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI nei Consultori ASL AL

Alessandria Giovedì 2 maggio dalle ore 10:00 alle ore 12:00 Open day per donne, mamme, papà e figure di sostegno per un confronto con le ostetriche su vari temi

Valenza Venerdì 3 maggio dalle ore 10:00 alle ore 12:00 Open day per donne, mamme, papà e figure di sostegno per un confronto con le ostetriche su vari temi.

Valenza apertura “BabyPit Stop” presso il Distretto di Valenza, in collaborazione con Consultorio di Valenza e Unicef; piano terra – lato destro ingresso principale. Il Baby Pit Stop è a disposizione delle mamme per allattare e/o cambiare il pannolino al bambino. Le ostetriche del Consultorio sono a disposizione per consulenza e aiuto (1° piano).

Casale Monferrato Lunedì 6 maggio “A spasso con le mamme” camminata lenta sulla riva del Po per mamme in attesa e mamme con bimbi 0-3 anni con le Ostetriche del Consultorio di Casale e le operatrici dei Nidi Comunali. Ritrovo e partenza alle ore 16.45 dalla Biblioteca dei ragazzi e delle ragazze “E. Luzzati” presso il Castello.

Acqui Terme Lunedì 6 maggio “Un pomeriggio in movimento…con le ostetriche” ritrovo alle ore 14.30 all’ingresso del Distretto ASL AL di Acqui Terme e passeggiata con le mamme in attesa e mamme con bimbi 0-3 anni fino agli Archi Romani. Si parlerà di scelte ecosostenibili in gravidanza, nella cura del neonato e durante tutte le fasi della vita della donna.

PER INFORMAZIONI: potrete contattare il Consultorio di riferimento. Riferimenti ed indirizzi alla pagina https://www.aslal.it/consultorio