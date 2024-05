Il Circolo del Cinema al Megaplex Stardust

Dal 1 all’8 maggio The Fall Guy Regia: David Leitch

Dal 1 all’8 maggio Sei fratelli Regia: Simone Godano

I film verranno proiettati presso il Megaplex Strardust di Tortona in collaborazione con Tortona360, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e il patrocinio del comune di Tortona. ll prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Dal 1 ottobre sarà necessario rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione 2023-2024 o iscriversi all’Associazione presso la cassa del Megaplex Stardust di Tortona.

The Fall Guy

Regia: David Leitch. Sceneggiatura: Drew Pearce. Fotografia: Jonathan Sela. Montaggio: Elísabet Ronaldsdóttir. Musiche: Dominic Lewis. Attori: Ryan Gosling, Emily Blunt, Hannah Waddingham, Aaron Taylor-Johnson, Stephanie Hsu, Teresa Palmer, Winston Duke, Lee Majors. Distribuzione: Universal Pictures. Produzione: 87North, Arcana, Entertainment 360, Hyde Park Entertainment, Parkes/MacDonald Image Nation, Universal Pictures, WWE Studios. Paese: USA, 2024. Durata: 125 min. Genere: Azione, Commedia

The Fall Guy racconta la storia di uno stuntman di nome Colt che si ritrova a indagare su un attore famoso, Tom Ryder, coinvolto nello stesso filma cui sta lavorando anche lui. Quando la star scompare misteriosamente, le riprese si bloccano e il progetto, diretto dall’ex fidanzata di Colt, Jody, rischia di essere archiviato.

Sarà Colt a mettersi sulle tracce di Tom speranzoso di riconquistare così il suo vecchio amore, non immaginando, però, in quale guaio finirà per cacciarsi

Sei fratelli

Regia: Simone Godano. Sceneggiatura: Simone Godano, Luca Infascelli. Fotografia: Guillaume Deffontaines. Montaggio: Andrea Vacca. Musiche: Federico Albanese. Attori: Riccardo Scamarcio, Valentina Bellè, Axel Gallois, Adriano Giannini, Gabriel Montesi, Linda Caridi, Judith El Zein, Imma Villa, Antonella Ponziani, Camilla Barbieri, Gioele Dix, Claire Romain, Louis Emile Galey. Distribuzione: 01 Distribution. Produzione: Groenlandia, Rai Cinema. Paese: Italia, 2024. Durata:103 min. Genere: Commedia, Drammatico

Sei fratelli racconta la storia di Marco, Guido, Leo, Luisa, Gaelle e Mattia, sei fratelli figli dello stesso padre ma di quattro madri diverse.

Quando muore Manfredi Alicante, i suoi cinque figli scoprono di avere una sesta sorella. La lettura del suo testamento li riunisce tutti nella sua grande casa di Bordeaux in Francia. Questa riunione forzata fa riemergere tutti i conflitti e i dissapori che hanno tenuto lontani i sei fratelli durante tutti questi anni.

Quando era ancora in vita, Manfredi sognava di lasciare una famiglia unita e in pace dopo la sua morte. Ma la sua era solo un’illusione, ognuno dei suoi figli porta con sé un bagaglio fatto di rancori e incomprensioni, e rivivere il passato si rivela fonte di grande sofferenza per tutti.