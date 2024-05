DiscoverDerthona.it è il nuovo sito turistico del comune di Tortona: raccoglie il testimone di vivitortona.it, ormai da diversi anni vetrina delle iniziative e della vivacità della città, oltre che del territorio Tortonese, e sarà on line nei prossimi giorni.

Il nuovo nome è stato scelto per dare un’impronta più internazionale e giovanile a quello che intende essere il nuovo “portale” disposizione di chi, turista o cittadino, vuole reperire tutte le informazioni utili per scoprire la nostra città ed il nostro territorio.

Con il suo stile moderno ed intuitivo, sarà lo strumento completo, esauriente ed immediato, di diffusione e di informazione di un territorio sempre più da scoprire; le sue bellezze storiche, artistiche, culturali e paesaggistiche, le valli ed i borghi, l’ospitalità, i servizi, gli eventi, i prodotti tipici, i produttori e le opportunità offerte per fare shopping sono gli argomenti che caratterizzano il portale.

Proprio la sezione dedicata allo shopping è la novità più importante del nuovo sito: inserire una parte dedicata al commercio nasce dall’idea, ormai consolidata, che la qualità dell’offerta turistica di una città o un territorio è strettamente connessa alla capacità di cooperare, integrandosi e coordinandosi, di tutte le componenti ed i comparti presenti, così da presentarsi univocamente come realtà locale strutturata e predisposta all’accoglienza.

DiscoverDerthona.it è uno degli obiettivi del Distretto Urbano del Commercio “Tortona è”, realizzato nell’ambito del progetto strategico approvato e finanziato dalla Regione Piemonte, così come gli interventi di finanziamento alle imprese commerciali, di qualificazione e ammodernamento del centro storico innovando l’illuminazione pubblica ed agevolando la mobilità elettrica con luci a basso consumo e postazioni di ricarica e-bike in fase di ultimazione.

Il nuovo sito ha una home page dinamica e accattivante ed è più aderente agli standard attuali del web,più facilmente navigabile e più ricco di contenuti presentati e organizzati secondo una logica di navigazione differente rispetto a vivitortona.it. Dalla home si accede alle seguenti sezioni: Eventi, Informazioni Utili per chi viaggia (Dove dormnire, Dove mangiare, Come muoversi, Commercio); le aree tematiche sono divise in base ai contenuti e la mappa delle località tortonesi.

Applica il “responsive web design” che permette di adattarsi graficamente in modo automatico ed ottimale al dispositivo con il quale viene visualizzato (pc, tablet, smartphone).

Inoltre c’è la possibilità, per chi lo desidera, di iscriversi alle newsletter per ricevere gli aggiornamenti sugli eventi e su qualsiasi novità relativa agli argomenti trattati.

Analogamente anche la pagina Facebook Vivi Tortona assumerà il nuovo nome di DiscoverDerthona.