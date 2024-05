Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un uomo per violazione del divieto di avvicinamento e atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. I Carabinieri lo hanno sorpreso in auto, parcheggiato nelle immediate vicinanze dell’abitazione della donna, che proprio in quel momento stava rincasando dal lavoro. Su disposizione del Pubblico Ministero, l’uomo è stato condotto presso il carcere di Vercelli.

