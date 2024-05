La Gazzella dei Carabinieri del NORM, in transito lungo la via antistante alla dismessa ditta Cerutti, viene insospettita da alcuni bagliori all’interno dei capannoni. Si defila e si apposta per evitare di essere vista, quindi procede a un controllo più accurato. Proprio in quel momento, tre figure escono dallo stabile e superano i cancelli. I Carabinieri li sorprendono. Sono due 23enni e una 24enne della provincia di Cuneo, hanno con loro sei zaini pieni di refurtiva: utensili meccanici di precisione, un trapano e una macchina fotografica; tutto materiale di cospicuo valore economico, appena asportato dall’interno dei capannoni in cui si erano introdotti dopo avere danneggiato l’impianto di allarme.

I Carabinieri li arrestano per furto in flagranza di reato e, su disposizione del Pubblico Ministero, li accompagnano presso il carcere di Vercelli.