Lo scorso sette maggio, la Squadra di Polizia Giudiziaria della Sottosezione Polizia Stradale di Imperia, ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Imperia al cittadino italiano A.S. di anni 38, residente nel comune di Molini di Triora, il quale, nella sera della vigilia di Pasqua, si era reso autore di una rapina in ambito autostradale.

L’uomo, utilizzando una strada limitrofa all’arteria autostradale, si era introdotto nell’Area di Servizio di Castellaro scavalcando il cancello, ed approfittando di un momento in cui non vi erano avventori, era entrato in Autogrill con il volto travisato e, dopo aver minacciato l’unica addetta con un martello da carpentiere, si era fatto consegnare i soldi presenti nella cassa, circa 270 euro, dandosi poi alla fuga attraverso strade secondarie.

Gli investigatori nonostante le telecamere di videosorveglianza interne fossero momentaneamente fuori uso, con indagini complesse e articolate, riuscivano a ricostruire tutto il tragitto percorso, individuando il veicolo utilizzato dall’autore della rapina.

Successivamente, a seguito di perquisizione domiciliare disposta dal P.M. presso l’abitazione dell’indagato, l’A.S. ammetteva gli addebiti, collaborando attivamente con gli inquirenti e permettendo di recuperare parte degli abiti indossati per travisare il proprio aspetto, che aveva abbandonato lungo la strada secondaria percorsa durante la fuga.

Il piano criminoso era stato organizzato nei dettagli, l’autore aveva infatti occultato il proprio aspetto ed utilizzato un percorso isolato in mezzo alla campagna, al fine di evitare i controlli e garantirsi la fuga. Aveva inoltre dimostrato di conoscere bene i luoghi e le dinamiche di funzionamento degli Autogrill, visto che aveva lavorato in passato presso tali esercizi commerciali,

L’Autorità Giudiziaria, valutati i trascorsi giudiziari e la collaborazione con gli inquirenti, disponeva la misura cautelare eseguita.