Secondo giorno oggi a Diano Marina dell’11ª edizione di “Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure”, la grande rassegna, dedicata a basilico, erbe aromatiche, prodotti tipici ed eccellenze del settore agroalimentare e dell’enogastronomia, che trasforma per tre giorni l’elegante centro pedonale della Città degli aranci in un vero e proprio teatro all’aperto. In programma expo dei produttori, cooking show, cene a quattro mani, proposte speciali nei ristoranti, laboratori, presentazioni, street food, conferenze, concorsi e tanto altro ancora.

Questo il programma di oggi, sabato 4 maggio:

Palco

ore 9.30 “Aromatica scuola” – premiazione concorso tra gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale di Diano Marina e presentazione delle ricette vincitrici, con la collaborazione dell’Istituto Ruffini-Aicardi

ore 11.00 “Acciuga su tela” – cooking show, a cura dello chef Ivano Ricchebono (The Cook, Genova, 1 Stella Michelin)

ore 12.00 “Un mare nel Roero” (Trenta Ed.) – presentazione del libro e cooking show “Seppie, carciofi e basilico”, a cura dello chef Flavio Costa (21.9, Piobesi d’Alba, 1 Stella Michelin)

ore 15.00 premiazione concorsi Confcommercio Golfo Dianese

ore 15.30 “Pesto?” – cooking show, a cura dello chef Jacopo Chieppa (Equilibrio, Dolcedo)

ore 16.15 “Frolla di mele con frangipane al rosmarino” – cooking show, a cura della chef Orietta Zaccaro (La Cucina delle Erbe, Ceva)

ore 17.00 Premio Aromatica 2024 – consegna del riconoscimento a Paolo Pellegrino, general manager del Twist Connubio Restaurant di Londra

ore 17.15 “Aromatiche per Aromatica, salsa di papaia, semi di papaia tostati e salati, pallotte cacio e ova, gelato di latte di mandorle al pepe lungo” – cooking show, a cura dello chef Gianfranco Vissani (Casa Vissani, Todi, 1 Stella Michelin), super ospite di Aromatica 2024

ore 18.30 “Carrè di agnello in crosta di mandorle e timo limoncino, giardinetto di asparagi e ketchup di zucca gialla” – cooking show, a cura dell’Istituto Ruffini-Aicardi

ore 21 “La grande musica italiana” – tributo ad artisti famosi e brani immortali, con alcuni “omaggi” alla Liguria, a cura del Music Time Trio (Angela Vicidomini, voce; Alessio Briano, tastiere; Artan Selishta, chitarre elettriche e acustiche).

Area incontri

ore 10.00 “Ti…sana: le differenze tra tisane, infusi e decotti, impariamo a prepararli e creare sinergie con le erbe officinali del territorio” – laboratorio , a cura di Doriana Fraschiroli di Agricastellarone

ore 11.00 “Cibo, vero e falso sui tumori: parliamone con lo specialista” – conferenza, a cura del prof. Claudio Battaglia, presidente provinciale Lilt

ore 12.00 “Begonia da mangiare, begonia da bere…” – presentazione e degustazione dei prodotti a base dei fiori di begonia, a cura di Tastee

ore 15.30 “A prova di… Miele” (Trenta Ed.) – presentazione del libro, con l’autrice Tiziana Colombo e l’esperta Laura Capini, a seguire degustazione di mieli della Liguria

ore 16.30 “Aromatiche e salute” – incontro con la biologa nutrizionista Leslye Pario, autrice dei libri “Vinci stress, peso e pancia gonfia” (Red Ed.) e “No dieta con C.A.L.M.A.” (Anima Ed.)

ore 18.30 “Roccese, un vino eroico”- degustazione guidata di etichette dell’azienda A Trincea di Airole