La festa dei lavoratori affonda le sue radici in un periodo di significative e frequenti manifestazioni per i diritti degli operai delle fabbriche durante la Rivoluzione industriale negli Stati Uniti d’America, guidate dall’Associazione dell’Ordine dei Cavalieri del Lavoro americano, i Knights of Labor.

È una ricorrenza non solo italiana: viene infatti festeggiata in diversi paesi del mondo, per ricordare tutte le lotte per i diritti dei lavoratori, originariamente nate per la riduzione della giornata lavorativa.

La festa provinciale si svolgerà a Volpedo, paese natale del pittore Giuseppe Pellizza da Volpedo, autore dell’iconico quadro “Il Quarto Stato”, opera che rappresenta le rivendicazioni dei lavoratori di fine Ottocento.

PROGRAMMA

dal mattino omaggio a Giuseppe Pellizza presso il cimitero

corteo con banda

interventi in piazza Quarto Stato

pranzo nei prati della SOMS a cura della Pro loco Volpedo per i delegati dei sindacati e ad esaurimento posti

dalle ore 15 visite guidate allo studio-museo di Giuseppe Pellizza