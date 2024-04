Arriva la Festa Patronale di Santa Croce a a Tortona, festa cittadina legata alla presenza di una reliquia della Croce conservata sopra il primo altare della navata destra del Duomo. Sotto il medesimo altare si trova il reliquiario seicentesco della Santa Fascia della Beata Vergine ritornata dopo secoli in città.

Propone, come di consueto, la fiera con le vie cittadine invase di bancarelle multicolori, l’inaugurazione di eventi culturali, esposizione di auto con Non Solo Auto in via Emilia sud e delle attrezzature agricole in piazza Duomo, luna park in piazza Allende e funzioni religiose.

Oltre a tutto questo un fitto programma di eventi

PROGRAMMA venerdì 3 maggio ore 21:00 Cattedrale

ore 21 ELEVAZIONE SPIRITUALE IN MUSICA

a cura della Cappella Musicale della Cattedrale sabato 4 maggio ore 16.30 Sala Biblioteca Civica

presentazione libro TORTONESI DI IERI, OGGI E DOMANI

di Angelo Bottiroli domenica 5 maggio ore 10:30 Cattedrale

SANTA MESSA presieduta da Mons. Guido Marini Vescovo di Tortona domenica 5 e lunedì 6 maggio ore 10.30-12.30 /15-19 piazza Duomo

METTIAMOCI ALLA PROVA L’educazione stradale in piazza

a cura del Servizio Polizia Locale e della logo Moto Club Valli Tortonesi

riservato ai bambini dai 6 agli 11 anni sabato 5 – domenica 6 – lunedì 7 maggio ore 15:30 alle 19:00 Palazzo Guidobono

apertura straordinaria e visite guidate a MA-DE e Pinacoteca Civica