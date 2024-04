Nel mese di marzo è scaduto il Contratto Collettivo Nazionale del settore del Trasporto Merci

Spedizioni e Logistica.

Abbiamo inviato la nostra piattaforma rivendicativa per il rinnovo del Contratto Collettivo

Nazionale a tutte le Associazioni padronali alla fine del mese di febbraio, senza avere ricevuto

alcuna disponibilità al confronto. Abbiamo sollecitato con una nuova lettera la possibilità di avere

incontri con singole associazioni e ancora una volta non abbiamo ricevuto alcuna risposta.

Mentre nei magazzini di ogni specie abbiamo rapporti quotidiani con una infinità di aziende,

sottoscrivendo centinaia di accordi di secondo livello, è evidente che tutte le associazioni padronali,

in perfetto accordo con CGIL, CISL e UIL, hanno continuato a scegliere politicamente di lasciarci

fuori dalla contrattazione nazionale.

A fronte di questa decisione non possiamo stare a guardare e martedì 30 aprile vi sarà una prima

giornata di sciopero nazionale di tutto il settore della logistica con due manifestazioni che si

svolgeranno a Tortona.

Alle ore 8 in frazione Cascinotti Fornace 48 davanti all’ingresso di Logicor Logistics Park dove ci

sono i magazzini IN’S, Arco Spedizioni, Rivalta Spedizioni e Arcaplanet.

Alle ore 20 davanti al centro smistamento GLS in Strada Valle Calderina.

Gli obiettivi sui quali intendiamo portare avanti questa battaglia per il rinnovo del contratto

nazionale sono molto chiari:

Un aumento di 300 Euro al mese uguale per tutti

Riduzione orario di lavoro a parità di salario

Aumento maggiorazioni lavoro notturno, festivo e straordinario

Riconoscimento del lavoro notturno dalle 20 alle 8 e incidenza della maggiorazione su ferie,

tredicesima e quattordicesima

Scatti di anzianità oltre i dieci anni

Superamento definitivo della figura del socio lavoratore e internalizzazione di tutto il personale

Clausola di salvaguardia anche per il personale viaggiante

Maggiore garanzia di sicurezza sui posti di lavoro e contrasto alla precarietà