Il programma annuale 2024 degli eventi turistici e culturali della Città di Alessandria propone nella prima settimana di maggio “La San Giorgio”, primo evento fra quelli principali caratterizzato come i successivi dal riferimento alla figura mitologica di San Giorgio, profondamente radicata da oltre quattro Secoli, nella tradizione e nell’identità alessandrina.

In occasione del “Compleanno della Città di Alessandria”, idealmente collocato nella giornata del 3 maggio e celebrato con un Consiglio Comunale aperto lo stesso venerdì mattina, si sviluppa una serie di appuntamenti che hanno come comune denominatore la valorizzazione del patrimonio culturale alessandrino, inteso come componente essenziale dell’identità della città.

Patrimonio culturale considerato da diversi punti di vista:

Storico-artistico

“San Giorgio” di Lucio Fontana

La Fiera di San Giorgio nella sua lunga tradizione, prevalentemente agricola e commerciale, ha visto però come protagonista anche l’arte con grandi nomi. Torna dunque visibile dopo lungo tempo una preziosa scultura delle collezioni civiche del maestro indiscusso dell’arte del XX secolo Lucio Fontana.

A partire da venerdì 3 maggio al Museo Civico di Palazzo Cuttica sarà possibile ammirare il “San Giorgio”, una preziosa terracotta invetriata che raffigura il Santo a cavallo nell’atto di sconfiggere il drago.

A corollario verrà esposta anche un’opera dell’alessandrino Mario Fallini intitolata “Lucio Fontana” che intende essere un omaggio da parte dell’autore al grande artista: tagli e i buchi trasformano un’immagine in un testo diventando l’alfabeto morse con cui Fallini scrive sull’opera “Lucio Fontana”.

“9 sedie” di Carlo Ciarli

Nel pomeriggio di venerdì 3 maggio, nel cortile di Palazzo Comunale verrà presentata l’opera-installazione dell’artista alessandrino Carlo Ciarli di cui Achille Bonito Oliva scrive “Con Ciarli il corpo e la mente, lo sguardo e il tatto, l’evento e la memoria trovano una sincronia attraverso la fondazione di un’opera che ritrova la tensione verso la totalità ma senza dogmi, anzi con la delicatezza di un progetto dolce che diventa opera d’arte”.

“9 sedie”, della serie “Indefinito”, è un’opera-installazione in dialogo diretto con lo spazio circostante capace di far posare l’attenzione su ciò che normalmente non noteremmo.

Gastronomico

Raviolo e agnolotto

Laboratori, show coking, conferenze e menù degustazione per un lungo weekend dedicato a due iconici piatti della cucina alessandrina: il raviolo e l’agnolotto.

Nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 maggio Piazzetta della Lega diventerà il fulcro di una serie di eventi, realizzati in collaborazione con Alexala, Coldiretti, Associazione Agricoltori Italiani CIA e Confagricoltura, per raccontare il percorso della filiera dal grano al piatto.

Inoltre trentuno ristoranti della città, a partire da venerdì 3 maggio e per tutto il fine settimana, creeranno menù degustazione che poteranno alla scoperta per alcuni e alla riscoperta per altri della storia e dei ricordi legati alla migliore tradizione culinaria della nostra città, con protagonisti sempre il raviolo e l’agnolotto.

Storico-architettonico

Palazzi nella Storia

Seconda edizione per “Palazzi nella Storia”. Sabato 4 e domenica 5 maggio sarà possibile accedere a visite guidate gratuite ad eccellenze architettoniche e a tesori storico-artistici della Città solitamente non accessibili.

Sarà possibile visitare Palazzo Comunale, con i magnifici affreschi di Pietro Sassi, e Palazzo Cuttica, una delle più belle residenze e museo di Alessandria dove ogni sala sarà in grado di raccontare una storia.

Novità di questa edizione la possibilità di accedere anche a due preziose sacrestie, quella della Cattedrale dei Santi Pietro e Marco e quella della Chiesa di Nostra Signora del Carmine.