Tortona è cambiata e sta cambiando e in questi ultimi cinque anni è sicuramente migliorata sotto diversi aspetti. Lo fa notare e spiega perché continuerà a migliorare Andrea Golinelli, 37 anni, laureato in economia all’Università “Bocconi” di Milano, esperto in un’ azienda di consulenza finanziaria, che malgrado la giovane età vanta un’esperienza politica e amministrativa non da poco come Consigliere Comunale nell’amministrazione Berutti e attualmente capogruppo della Lega in Consiglio Comunale nell’amministrazione guidata dal Sindaco Chiodi.

Militante della Lega da 15 anni in quest’ultima legislatura ha ricoperto il delicato ruolo di presidente della commissione lavori pubblici e membro della commissione urbanistica.

“In queste vesti – dice – vorrei soffermarmi su due aspetti fondamentali che stanno cambiando il volto della nostra città, mi riferisco al nuovo piano regolatore e ai lavori pubblici. Il nuovo piano regolatore, che è stato un punto fondamentale del nostro programma, sta dando i suoi frutti con una decina di nuovi insediamenti industriali, favorendo l’opportunità per nuovi posti di lavoro e attirando nuovi residenti in città.”

“Per i lavori pubblici, invece – aggiunge Golinelli – l’amministrazione Chiodi è riuscita a stanziare circa 40 milioni di euro, una cifra davvero importante che deriva da diverse fonti (PNRR, Regione, oneri di urbanizzazione, Fondazioni, ecc.) e solo una piccola parte da accessione di mutui. Una disponibilità di fondi simile non si vedeva da molti anni.”

Andrea cita solo alcuni importanti lavori pubblici che stanno migliorando Tortona

“Il progetto più impegnativo e costoso – spiega – è sicuramente rappresentato dalla nuova scuola di viale Kennedy, che sarà utile anche al rilancio dell’intero quartiere. Numerosi sono stati anche gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza in altri edifici scolastici. La nuova scuola di logistica, poi, rappresenta per noi la visione sul futuro, dove i giovani hanno la possibilità di formarsi nella nostra città con dei reali sbocchi professionali sul territorio, in modo che studino e lavorino a Tortona senza essere costretti ad emigrare altrove.”

“Nell’ambito sportivo – aggiunge il capogruppo della Lega – mi soffermo solo su alcuni interventi di manutenzione degli impianti realizzati o in cantiere, tra i quali la ristrutturazione del palazzetto dello sport “Camagna” e il rifacimento del tetto della palestra Coppi (che sarà eseguito nella bella stagione), il fotovoltaico al campo Cosola e alla piscina ‘Dellepiane’ e il rifacimento della pista di atletica.”

“C’è poi la sistemazione delle aree gioco in alcune parti della città e frazioni – prosegue Golinelli – che dovrà continuare a essere programmata a rotazione, i lavori per il nuovo muro di contenimento al parcheggio del lavello, dove sarà fatto un restyling a tutta l’area, l’inizio di un programma di riqualificazione delle case di edilizia popolare (esempio via Campanella e via Brighenti) e il completamento del complesso dell’Annunziata, che si aggiunge agli altri luoghi della cultura. Sempre in questo campo importante è stata l’apertura del museo archeologico “Ma-de” e sempre legate allo sviluppo turistico, le 2 nuove fermate ferroviarie, il treno Italo per Roma-Napoli e il treno per la Svizzera, utili al rilancio del turismo dell’intero territorio non solo di Tortona.”

L’8 e 9 giugno si terranno le elezioni comunali a Tortona e Andrea Golinelli ha deciso di ricandidarsi.

“Ancora una volta – conclude – sono pronto ad offrire il mio impegno e le mie capacità per la nostra Tortona, con l’obiettivo di migliorare la vita quotidiana di noi tortonesi, con importanti lavori e progetti che già stanno cambiando il volto della nostra città. Il mio impegno al fianco del nostro buon Sindaco Federico Chiodi, il quale si è distinto per capacità politica e passione per il bene della nostra Tortona e delle sue frazioni. Per proseguire l’importante progetto di rilancio di Tortona ci serve il sostegno dei tanti Tortonesi che credono in questa città e nel suo futuro.”

Ecco perché Andrea, chiede di votare per Federico Chiodi Sindaco, per la Lega e scrivere accanto al simbolo Andrea Golinelli o anche solo Golinelli.

Messaggio elettore: committente Andrea Golinelli