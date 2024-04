Si è svolto ieri, martedì 23 aprile, il Consiglio Comunale a Tortona, l’ultimo prima della fine della consiliatura iniziata nel 2019 .

1) A inizio seduta il Presidente Giovanni Ferrari Cuniolo ha rivolto un ringraziamento a tutti per il lavoro svolto in questi anni, seguito dagli interventi di saluto di tutti gruppi consiliari e del Sindaco Chiodi.

2) Approvati all’unanimità i verbali delle sedute precedenti.

3-4) Unanimità anche per l’approvazione di due temi di natura urbanistica, illustrati dal Vicesindaco Morreale, che riguardavano alcune modifche formali del regolamento della Commissione Locale per il paesaggio e l’adozione della variante parziale al PRG riguardante l’indicazione grafica delle fasce di rispetto per le strade non di gestione comunale.

5-6) Accorpati nella discussione i due punti riguardanti il rendiconto di bilancio 2023 e le variazioni sul bilancio di previsione 2024, illustrati dall’assessore Anna Acerbi con interventi, per i temi di competenza, di Sindaco ed assessori: il rendiconto chiude con un avanzo di amministrazione di 2 milioni 568 mila euro, parte del quale, definito “avanzo libero” di circa 1,2 milioni che la Giunta ha deciso di reinvestire subito. Gli interventi principali riguardano: il finanziamento per 700 mila euro per la ristrutturazione della caserma della Polizia Municipale in via Anselmi, già finanziata in parte lo scorso anno per 650 mila euro. Con questa integrazione i costi dell’intervento sono coperti in toto. Altri 250 mila euro andranno a contribuire ai progetti di Sviluppo Aree Interne, iniziativa che vede il Comune di Tortona capofila di un gruppo di altri Comuni (Novi Ligure, Serravalle Scrivia, Pozzolo Formigaro e Pasturana) finanziato in gran parte dalla Regione tramite fondi Fesr, per cui sono al vaglio alcuni progetti condivisi. Altro cofinanziamento di 42.500 euro per la nuova linea di trasporto pubblico locale realizzata con il gestore Bus Company che serviranno a istituire una linea per l’area logistica di Rivalta Scrivia a servizio in particolare dei lavoratori di quel comparto. Altri 240 mila derivano invece dall’escussione delle polizze fidejussorie per la realizzazione di opere di urbanizzazione in zona R9 (via Guala), altra annosa questione; 65 mila euro sono stati investiti per il completamento del polo culturale (in particolare per la realizzazione dell’ultima sala dedicata alla recentemente inaugurata nuova Pinacoteca Civica); 20 mila euro per la sistemazione dell’archivio storico in via Pernigotti ( con la prospettiva di renderlo fruibile al pubblico); 40 mila euro sono destinati a contributo alla Derthona Nuoto per la sistemazione della piscina scoperta in zona Dellepiane; 50 mila euro per l’acquisto della cava Montemerla, operazione propedeutica ai lavori di difesa spondale nella zona nord della città a protezione dell’eventuale esondazione del torrente Grue. Infine 40.000 euro sono destinati alla realizzazione di un “ponte radio” a servizio della Protezione Civile.

7) Come ogni anno il Consiglio Comunale ha preso atto all’unanimità del piano economico finanziario di gestione dei rifiuti urbani, registrando però una diminuzione media del 4,8% della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti.