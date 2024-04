È Massimo Bruzzone il vincitore del contest “Una foto per San Giovanni”, iniziativa promossa dal Comitato San Giovanni Tradizioni Onegliesi e destinata alla realizzazione della locandina ufficiale predisposta in occasione dei prossimi festeggiamenti di San Giovanni 2024.

La partecipazione al contest è stata notevole. All’indirizzo di posta elettronica del Comitato San Giovanni, indicato per l’invio delle opere in concorso, sono arrivate parecchie decine di foto. Dopo un’attenta e articolata disamina, la giuria si è espressa a favore dell’istantanea di Bruzzone.

Classe ’75, imperiese, dipendente in un’azienda locale, padre di un bimbo: Samuele di 4 anni, Massimo Bruzzone ha accresciuto e sviluppato, nel corso degli anni, la passione per la fotografia dimostrando, nel settore, qualità non indifferenti.

«La passione me l’ha trasmessa mio papà Giovanni. Oggi le tecniche sono decisamente migliorate. Dispongo di una buona dotazione fotografica e mi diletto a sperimentare, a volte, come ad esempio questa, ottenendo discreti risultati. La partecipazione al contest è però merito di mia moglie Valentina. Ha insistito affinché mi iscrivessi. Questa affermazione la debbo a lei».

Massimo Bruzzone autore dello scatto che si è aggiudicato il contest “Una foto per San Giovanni” sarà ospite d’onore nel corso della cerimonia di inaugurazione della festa di San Giovanni prevista il prossimo 14 giugno.