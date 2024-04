Saranno presentati Mercoledì 10 Aprile alla Sala Castellani della Camera di Commercio in Via Vochieri alle ore 15, la mattina analoga iniziativa nella Sede di Asti alle ore 9 i risultati della ricerca sui comportamenti dei Consumatori nei due capoluoghi di Asti e Alessandria.

Un progetto che, Federconsumatori Piemonte con il patrocinio e contributo della Camera di Commercio di Alessandria e Asti, ha inteso promuovere per conoscere più da vicino come ci comportiamo quando andiamo a fare la spesa, dove la facciamo, e quanto sprechiamo!!!

La ricerca è stata condotta con questionari on-line curati dalla ricercatrice Eleonora Chiasis dell’Università di Torino, con video-interviste condotte e curate dal giornalista Enrico Sozzetti con l’operatore Ivano Panarello, interviste i cui protagonisti sono stati alcuni consumatori, oltre ai rappresentanti delle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti dei due capoluoghi.

Interverranno all’incontro Pubblico il Presidente della Camera di Commercio Alessandria-Asti GianPaolo Coscia, il Presidente di Consumer’s Forum Sergio Veroli, la psicologa del consumo Flavia Cavalero ed il Presidente di Federconsumatori Piemonte Giovanni Prezioso.

L’analisi del tessuto sociale ed economico dei due territori è stata curata da Enrico Sozzetti giornalista esperto in economia, verrà esposta durante l’incontro del 10 aprile.

La psicologa Flavia Cavalero analizzerà gli aspetti compulsivi del consumatore che, a volte, incidono sulle scelte dell’acquisto.

Consumers’ Forum lavora alla creazione di tavoli di confronto, di luoghi di ricerca e formazione per lo sviluppo, la promozione e la diffusione della cultura del consumo responsabile, grazie al fondamentale e originale contributo tecnico-scientifico del mondo universitario e della ricerca.

La Federconsumatori Piemonte vuole trarre da iniziative di questo genere elementi utili a promuovere, assieme alle altre associazioni dei consumatori, azioni mirate, ad esempio sullo spreco alimentare, a far crescere la consapevolezza e responsabilità del consumatore in ordine a comportamenti che possono contribuire a cambiare in prospettiva l’assetto economico e sociale di un territorio, partecipare all’incontro e’ un primo passo, un piccolo gesto verso questa direzione.

Al termine dell’incontro a tutti i partecipanti sarà offerto un aperitivo a tema!!!