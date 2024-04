Come vuole la legge, la Giunta comunale guidata dal Sindaco Federico Chiodi ha reso pubblica l’attività svolta nei cinque anni in cui è stata in carica attraverso la Relazione di Fine mandato che è possibile visionare al link https://www.comune.tortona.al.it/it/documenti/relazione-fine-mandato-2019-2024

La relazione contiene anche molti dati interessanti che riguardano la città di Tortona ma questo articolo vuole solo focalizzarsi sull’aspetto politico dell’attività della Giunta – Chiodi che – dati alla mano – ha svolto egregiamente il suo mandato.

Tra progetti, interventi complessi e altra attività similare prevista anche dal programma elettorale in cinque anno sono stati predisposti ben 324 obiettivi di cui ben 316 pari al 97.5% completamente raggiunti e soltanto tre prossimi al completamento.

Per quanto il riguarda il settore Sicurezza e Polizia Municipale su 136 obiettivi del quinquennio ben 133 pari al 98% sono stati completamente raggiunti e soltanto tre prossimi al completamento: Apertura Sportello di Prossimità. 88% di completamento del progetto; Progettazione, identificazione strutture e attivazione Sportello del Cittadino. 70% e Supporto consulenziale per aggiornamento quadro normativo. 98%.

Per quanto riguarda il Settore dello Sviluppo economico su 47 obiettivi del quinquennio ben 46 pari al 98% sono stati completamente raggiunti e soltanto uno prossimo al completamento: Bacheca delle Offerte di Lavoro. 95% di completamento.

Per quanto riguarda il Settore Servizi alla Persona e alla Comunità su 55 obiettivi del quinquennio ben 54 pari al 99% sono stati completamente raggiunti e soltanto uno prossimo al completamento: Bacheca delle Offerte di Lavoro. 94% di completamento.

Per quanto riguarda il Settore Finanziario su 29 obiettivi del quinquennio ben 28 pari al 97% sono stati completamente raggiunti e soltanto uno prossimo al completamento: Predisposizione Bilancio di Previsione 2023-2025 al 50% di completamento.

Per quanto riguarda il Settore Lavori Pubblici su 60 obiettivi del quinquennio ben 58 pari al 97% sono stati completamente raggiunti e soltanto uno prossimo al completamento: Ripristino del polo scolastico di Viale Kennedy 98%, Nuovo servizio di raccolta differenziata e campagna di informazione. 88% di completamento.

Per quanto riguarda le finanze, la Giunta ha sempre avuto un bilancio solido e florido che non è mai andato in rosso ed ha sempre chiuso in attivo: complimenti.