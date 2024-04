Ha scritto la sua storia in cucina sin da giovane, diventando una figura di spicco nel panorama culinario italiano e internazionale: Gianfranco Vissani, chef, gastronomo, scrittore e personaggio televisivo, sarà ospite ad Aromatica 2024, la rassegna dedicata alle erbe aromatiche in scena dal 3 al 5 maggio a Diano Marina.

Visionario costruttore di uno stile gastronomico inconfondibile, Gianfranco Vissani ha anticipato i tempi con i suoi abbinamenti inconsueti, figli di un’arte culinaria straordinaria, di cui ha iniziato a dare dimostrazione già dai primi passi mossi alla Scuola Alberghiera di Stato a Spoleto. La sua formazione è stata arricchita da esperienze internazionali, grazie agli insegnamenti dei migliori chef, tra cui Ramponi, Rispoli e soprattutto Giovanni Gavina, che ha lasciato un’impronta indelebile nel suo percorso. Questi incontri hanno plasmato due componenti fondamentali della sua cucina: la conoscenza della cucina internazionale e classica, e la freschezza e varietà dei sapori delle cucine regionali.

Dopo anni di viaggi e apprendimento, nel 1974 Vissani decide di tornare in patria per mettere in pratica ciò che ha imparato. Da allora, il ristorante “Casa Vissani” è diventato un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina, guadagnando prestigio e riconoscimenti sulle migliori guide nazionali e internazionali.

Oltre alla attività culinaria, Vissani si è distinto per l’impegno nella divulgazione culturale attraverso la televisione e la radio, condividendo la sua vasta conoscenza e promuovendo una filosofia legata alla valorizzazione della materia prima e alla creatività in cucina. Nonostante il successo consolidato, Vissani continua a cercare la perfezione, consapevole che è un obiettivo sempre inafferrabile, ma ciò che conta è il cammino verso di essa. Il suo messaggio alle generazioni future è chiaro: ogni prodotto ha la propria storia e ogni uomo ha la sua interpretazione. Per Gianfranco Vissani, il viaggio culinario è appena iniziato.

Un viaggio che nel primo weekend di maggio farà tappa a Diano Marina, in occasione di Aromatica 2024, dove troverà ad attenderlo anche Andrea Radic, giornalista, autore televisivo, attore, conduttore, storyteller e influencer, voce nota in ambito gastronomico e non solo.

“Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure” è la grande rassegna dedicata al basilico, alle erbe aromatiche, alle eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia, ai prodotti tipici locali, con expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, cene a tema, conferenze, presentazioni di libri, concorsi, un’area dedicata allo street food di qualità, e molto altro ancora. L’evento – organizzato dal Comune di Diano Marina e da Gestioni Municipali – è realizzato con la partecipazione dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Liguria e Camera di Commercio Riviere di Liguria e grazie all’impegno di qualificati partner: Supermercati Arimondo Pam ed Eurospin (main sponsor), Frantoio Venturino (gold sponsor) Il Giardino dell’Edilizia, Banca d’Alba, Rb Plant, Acqua Calizzano, Generali Assicurazioni Piazza Rossini Imperia e Intesa Grandi Impianti.

Aromatica si avvale anche del patrocinio del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e della Prefettura e della Provincia di Imperia.

Il programma completo della manifestazione viene aggiornato in tempo reale su aromaticadianese.it, dove è già disponibile l’elenco delle strutture alberghiere che – con la collaborazione di Federalberghi Golfo Dianese – nei giorni della manifestazione riserveranno agli ospiti, per permanenze di almeno due notti, un trattamento economico speciale.

