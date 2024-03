Un 8 marzo all’insegna della forza e della capacità di reagire, è questo il messaggio del Fuck Cancer Choir che si esibirà venerdì 8 marzo (ore 21) presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica.

Nato nel 2019 in provincia di Alessandria, il coro è formato da persone che combattono il cancro o, come si legge nella loro pagina instagram “che sanno cosa vuol dire stare accanto a qualcuno che sta lottando”. Il gruppo, che ha avuto il privilegio di essere ricevuto in udienza dal Papa, si pone l’obiettivo di trasmettere positività e forza a quelle persone che stanno vivendo un momento così difficile della loro vita. La musicoterapia come parte integrante del percorso terapeutico-assistenziale dei pazienti oncologici e dei relativi caregivers può portare a una migliore gestione del dolore e dell’ansia, promuovendo il rilassamento, facilitando le capacità espressive e il corretto incanalamento delle emozioni e, in ultima analisi, offrendo supporto durante l’esperienza del lutto. Nella realtà alessandrina il Fuck Cancer Choir rappresenta un esempio di canto corale che apporta benefici nell’area psico-sociale riferiti dagli stessi partecipanti (pazienti, caregivers e operatori sanitari).

Oltre a interpretare alcune delle più famose canzoni della musica italiana, il coro presenterà “Spiegami questa strada”, una raccolta di ventuno racconti nella quale emergono le toccanti testimonianze di coloro che stanno combattendo la propria battaglia personale contro la malattia. Il ricavato della vendita del libro sarà destinato alla ricerca.

Nel corso della serata l’Amministrazione Comunale consegnerà due riconoscimenti: il primo al Fuck Cancer Choir per l’impegno nella lotta contro il cancro e il secondo alla studentessa novese Maya Bianchi, che oggi frequenta il primo anno al Liceo classico Amaldi, e che si è aggiudicata, con un tema sul bullismo, la terza edizione del concorso nazionale rivolto alle scuole “Sbulliamoci. Smontiamo i bulli e le bulle” promosso dal Club Alpino Italiano.

Info: Biblioteca Civica tel. 014376246

Mail: biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it