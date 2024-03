Il 29 febbraio si è svolta l’edizione alessandrina di “Io Lavoro 2024”, il principale evento del mondo del lavoro promosso dall’assessorato regionale dell’istruzione e merito, lavoro, formazione professionale e diritto allo studio, organizzato da Agenzia Piemonte Lavoro e dai Centri per l’Impiego dell’Alessandrino. L’edizione, ospitata dall’Associazione Cultura e Sviluppo e dall’Università del Piemonte Orientale, è stata molto partecipata: quasi 2000 ingressi, 770 studenti, più di 2400 posti di lavoro offerti da 80 aziende, oltre alla presenza di agenzie per il lavoro, istituti ed enti di formazione.

La giornata è stata animata da numerosi laboratori, interventi e workshop sul mercato del lavoro; fra questi, orientamento, certificazione delle competenze, collocamento mirato, sistema delle Academy Piemonte, con l’intervento dell’assessore regionale al Lavoro e Formazione Elena Chiorino.

In particolare, il Centro per l’impiego di Tortona ha curato l”escape room”, un gioco aggregante e dinamico dedicato all’orientamento degli studenti delle classi superiori dell’istituto superiore Peano di Tortona.

Nel pomeriggio, la responsabile del Centro per l’Impiego di Tortona, Elena Repetto, ha partecipato in qualità di relatore insieme ad Angelo Manesso, direttore risorse umane Gruppo Gavio, Erika Sartoris, Specialty Manager Logistics di Randstad Italia, Elena Valvassori, Responsabile Grandi reclutamenti ed alte professionalità di Agenzia Piemonte Lavoro, al seminario in cui sono stati presentati proficui modelli di rete pubblico-privata per rispondere in modo integrato ai fabbisogni di cittadini e imprese: il modello regionale del sistema Academy, i progetti patenti curati da Agezia Piemonte Lavoro e un modello di proficua rete territoriale, vale a dire il progetto avviato a fine 2022 che ha visto Autosped e G&A (Gruppo Gavio), Randstad Italia e Agenzia Piemonte Lavoro attraverso il Centro per l’Impiego di Tortona, collaborare per la ricerca di 18 autisti. Ai candidati selezionati è stata data la possibilità di conseguire gratuitamente le patenti necessarie per svolgere la professione con il successivo inserimento lavorativo a tempo indeterminato nel Gruppo a seguito della conclusione con successo del percorso formativo.