A partire dal prossimo 1′ aprile anche a Tortona come nei principali comuni capozona della provincia di Alessandria, sarà in vigore l’imposta di soggiorno per tutti gli ospiti che pernotteranno nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale. L’imposta, che ha lo scopo di finanziare le attività di promozione e valorizzazione turistica e culturale del nostro comune, varia in base alla tipologia e alla categoria della struttura ricettiva, come indicato dalla tabella in calce al regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale il 21 dicembre scorso.

Gli operatori turistici sono tenuti a riscuotere l’imposta dai loro ospiti-clienti e a versarla trimestralmente al comune entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ciascun trimestre di riferimento, secondo le modalità indicate nel regolamento.

Per facilitarvi la gestione e il versamento dell’imposta, il comune di Tortona metterà a vostra disposizione un portale web gratuito con cui, registrandosi con Spid, sarà possibile effettuare il pagamento online utilizzando il report dello strumento di gestione delle presenze. Inoltre, anche senza uno strumento informatico dedicato, sarà possibile utilizzarlo gratuitamente e quotidianamente per registrare le presenze degli ospiti, calcolare e pagare l’imposta dovuta, effettuare le comunicazioni di legge previste, consultare le statistiche, insomma gestire pressoché in toto l’attività di ricezione.

Per illustrae meglio il funzionamento dell’applicazione, si terrà un webinar giovedì 14 marzo alle ore 15, condotto da un esperto che spiegherà come accedere all’applicazione, come utilizzare le sue funzionalità e risolvere eventuali problemi.

Per iscrivervi al webinar, è necessario compilare il modulo online al link: https://servizionline.comune.tortona.al.it/portal/servizi/moduli/113/modulo

Il webinar sarà registrato e resterà disponibile sul sito web del Comune di Tortona nei giorni successivi.

Per informazioni: sviluppolocale@comune.tortona.al.it