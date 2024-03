Domani, sabato 16 marzo si corre la 115ª edizione della corsa ciclistica “Milano-Sanremo”, la “Classicissima di Primavera”.



Partenza inedita da Pavia e arrivo classico in via Roma a Sanremo dopo 288 chilometri. I primi 44 si svilupperanno nell’Oltrepò pavese, per poi a Casteggio ritornare sul percorso originario per affrontare Turchino, Capi, Cipressa e Poggio prima del traguardo.



L’inserimento della città di Tortona nel percorso rappresenta un importante riconoscimento per tutto il territorio che ha dato i natali a campioni che hanno fatto la storia di questo sport, fra cui Giovanni Cuniolo, primo campione italiano, il campionissimo Fausto Coppi, fino ad arrivare a Luigi Malabrocca, celebre “maglia nera” al Giro d’Italia e campione italiano di ciclocross.



Ogni anno l’evento suscita grande interesse da parte degli appassionati del mondo delle due ruote e in generale di tutta la cittadinanza che partecipa con entusiasmo, come pubblico,alla gara ciclistica più cara a tutti gli italiani.





INFO PERCORSO

www.milanosanremo.it/

Correlati