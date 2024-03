In questi giorni il Sindaco Federico Chiodi ha incontrato la squadra Under 19 del Derthona Basket, finalista all’ultimo trofeo Next Gen di categoria e che proprio ieri ha raggiunto il traguardo delle finali nazionali, complimentandosi con i giovani atleti e augurando loro un “in bocca al lupo” per i prossimi, prestigiosi impegni!

