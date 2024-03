Questa mattina la consegna delle chiavi del nuovo Centro del Riuso da parte del vicesindaco Giuseppe Fossati agli operatori dell’Associazione ONLUS “Tutti insieme per la solidarietà” che gestiranno la struttura di viale Europa per la durata di due anni.

Il servizio prenderà il via ad Aprile con i seguenti orari: Lunedì 9.30 – 12 / Mercoledì 14.30 – 17.30 / Venerdì 9.30 – 12.00. Ogni ultimo Sabato del mese 9.30 – 12.00

L’obiettivo del Centro di Riuso è creare un punto di raccolta, selezione e distribuzione degli oggetti ancora utilizzabili, ma non più necessari al singolo cittadino, prolungando il loro ciclo di vita, riducendo la produzione di rifiuti e del loro conferimento in discarica o per le strade cittadine e sensibilizzare le persone ad uno stile di vita più sostenibile.

Il cittadino, in possesso di un bene usato ancora integro e funzionante, lo potrà donare al Centro del Riuso affinché, mediante la cessione a terzi a titolo gratuito, ne possa essere prolungato il ciclo di vita. Sono ammessi mobili ed elementi di arredo, elettrodomestici di piccola taglia, vestiario, stoviglie e suppellettili, oggetti per sport e svago, oggettistica varia e tanto altro..

“L’Amministrazione crede in questo progetto, oggi finalmente realizzato e quasi pronto all’avvio. Il Centro del Riuso è l’esempio concreto di un’economia circolare, un’alternativa allo smaltimento dove è possibile donare gli oggetti che non servono più e che possono essere utile ad altri, concorrendo a ridurre la produzione di rifiuti promuovendo attivamente il concetto di riutilizzo e riciclo. Ciò contribuisce a creare una mentalità di consumo più consapevole, in cui gli oggetti vengono considerati risorse preziose da preservare e utilizzare al meglio possibile. Un’iniziativa anche dal significato sociale in quanto consente di sostenere le fasce più sensibili della popolazione”, commenta il vicesindaco Giuseppe Fossati