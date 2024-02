Sarà Alessandria a ospitare la prima edizione di PAN, il convegno organizzato dalle Pediatrie degli Ospedali di Pavia, Alessandria e Novara e patrocinato dalla Società Italiana Pediatria (SIP) del Piemonte e Valle d’Aosta.

“La pediatria Specialistica al Servizio del Bambino” è il titolo dell’importante evento che si svolgerà sabato 10 febbraio nell’Aula Magna del Polo Didattico – Scientifico dell’UPO di viale Teresa Michel 11 e che vedrà coinvolte non solo le tre Pediatrie, ma anche l’Università del Piemonte Orientale e l’Università di Pavia.

A poche settimane dalla trasformazione in Azienda Ospedaliero – Universitaria, Alessandria avrà quindi l’onore di ospitare PAN, che vedrà protagoniste proprio le tre anime che fondano le strutture: assistenza, ricerca e didattica.

«L’idea – ha spiegato il Direttore della Pediatria AOU AL e presidente regionale della SIP, Enrico Felici – è quella di creare un evento annuale di pediatria specialistica che ruoti nelle tre sedi e che abbia al centro altrettante eccellenze dei presidi: Gastroenterologia pediatrica per quanto riguarda Alessandria, Endocrinologia e diabetologia pediatrica per Novara e Pneumologia e allergologia pediatrica per Pavia. A queste aggiungeremo un tema diverso ogni anno e che per il 2024 sarà l’Oncoematologia pediatrica. Un format che ha ricevuto un ampio successo, confermato dagli oltre 200 iscritti già registrati».La giornata si aprirà con il saluto dei rappresentanti delle tre Pediatrie: Enrico Felici (Alessandria), Gian Luigi Marseglia (Pavia) e Ivana Rabbone (Novara). Nella mattinata, poi, saranno affrontati, con professionisti giunti da tutta Italia, i quattro temi dell’evento, mentre nel pomeriggio sarà dato spazio ai giovani specializzandi delle due Università con la discussione di abstract inviati e la selezione dei migliori nove.