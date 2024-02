Hanno preso il via in questi giorni i lavori di demolizione dell’edificio, da tempo in situazione di grave degrado, della società Giro dei Galli, sito all’angolo tra Viale Europa e Via Nazionale. Nel maggio scorso, a seguito all’ordinanza del sindaco Claudio Scajola rivolta alla proprietà privata di effettuare gli interventi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, è pervenuta al Comune di Imperia la richiesta di permesso di costruire convenzionato per il complesso in questione.

L’intervento in progetto prevede la demolizione totale dei fabbricati vetusti esistenti, con la ricostruzione di un nuovo fabbricato all’interno dell’area di proprietà, con volumi inferiori a quelli attuali. L’Amministrazione, in attesa della conclusione dell’istruttoria, ha concordato con la proprietà l’avvio anticipato delle opere di demolizione, avviate appunto nella giornata odierna, al fine di eliminare gli elementi di pericolo e di ripristinare le condizioni di sicurezza nella zona.

“La demolizione è la prima parte dell’opera, a cui farà seguito l’intervento privato di riqualificazione”, commenta il sindaco Claudio Scajola, presente sul cantiere all’avvio della demolizione. “Era uno degli impegni assunti con la comunità che abita nella zona nel 2018. C’è stato un lavoro approfondito da parte degli uffici, che ringrazio, e la volontà ferrea dell’Amministrazione di rimuovere questa grave situazione di degrado e insicurezza alle porte della città”.