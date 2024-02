La stragrande maggioranza degli abitanti via Galileo Galilei, insieme a tanti altri cittadini che frequentano abitualmente la strada sono esasperati per la maleducazione di alcuni proprietari dei cani che invece di raccogliere gli escrementi, come prescrivono le norme, preferiscono lasciarli dove il povero animale li defeca.

Succede che un abitante stanco di calpestarli o ricorrere ad assurdi slalom per evitali, soprattutto quando questi vengono lasciati nella scalinata che conduce al parcheggio del Loreto, decide di appendere un cartello invitando gentilmente i padroni degli animali a raccoglierli.

Non passano 24 ore e succede che il proprietario di un cane risponde maleducatamente e in modo molto volgare al cortese invito fatto dall’autore del cartello, appiccicando col nastro adesivo un altro cartello con una maleducata e sboccata risposta che richiama pratiche sessuali adatte più alle prostitute che alle nobili signore.

L’autore del cartello (un uomo e non una donna come invece credeva chi ha risposto) decide di segnalare il tutto alla Polizia Municipale di Tortona nella speranza che si possa mettere un freno all’indecenza.

Questo articolo rientra appunto in quell’ottica perché i cani non hanno alcuna colpa se – come tutti gli animali e gli umani -sono costretti a questi bisogni fisiologici, ma la colpa è dei padroni: se vuoi un cane sai che devi accogliere anche i suoi escrementi quando li lascia sul suolo pubblico. In caso contrario il cane non lo devi tenere.