A Diano Marina via Gaggero resterà momentaneamente chiusa al transito veicolare a causa dei lavori per l’allaccio alla condotta idrica svolti da Rivieracqua. Il provvedimento si è reso necessario per ragioni di sicurezza legate al dissesto della pavimentazione sull’ex sedime ferroviario su cui era stato provvisoriamente deviato il traffico leggero. Il transito veicolare diretto verso Via Matteotti sarà deviato sulla via Capocaccia.

